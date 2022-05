Pai é preso suspeito de estuprar as duas filhas durante seis anos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo as investigações da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (Dpcami), o homem praticou os crimes repetidas vezes, entre os anos de 2015 a 2021. As vítimas são menores de idade.

Um homem, de 37 anos, foi preso na tarde da última segunda-feira (2) sob suspeita de estuprar as duas filhas durante seis anos, em Joinville, Santa Catarina. A polícia informou que os crimes teriam acontecido dentro da casa do suspeito.

