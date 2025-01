Concursos ofertam salários de até R$ 11,4 mil no Pará

Concursos oferecem quase 700 vagas no Pará; confira os salários e as oportunidades. | Foto: Divulgação

Quer fazer um concurso público? Diversas oportunidades estão abertas ou vão abrir em breve. Confira os salários e vagas disponíveis no Pará.

Diversas oportunidades estão abertas ou vão abrir em breve para quem deseja prestar concurso público em 2025. As remunerações variam e podem chegar a R$ 11.481, 64. O DIÁRIO selecionou seis editais vigentes para o Estado do Pará, que somam 696 vagas.

Banpará

As inscrições para o concurso do Banco do Estado do Pará (Banpará) foram prorrogadas até quinta-feira, 23. O certame preencherá 37 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. Estão em disputa cargos de níveis médio e superior de ensino, com salários entre R$ 3.851,57 a R$ 10.136,29, acrescidos de benefícios como vale-alimentação, auxílio-creche e participação nos lucros e resultados.

As oportunidades são para os seguintes cargos: Técnico Bancário (31); Engenheiro Civil (1); Engenheiro Eletricista (1); Engenheiro Mecânico (1 ); Técnico em Informática – Banco de Dados (1); Técnico em Informática – Desenvolvimento de Sistema e Acompanhamento de Projetos (1); Técnico em Informática – Suporte (1).

O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no site da Cetap (fundacaocetap.com.br), empresa responsável pela execução e organização do processo de seleção. As taxas de inscrições custam R$ 62 (nível médio) e R$ 85 (nível superior).

Prefeitura de Marabá

A Prefeitura de Marabá publicou um novo edital de concurso público, que tem como objetivo preencher 126 vagas para o cargo de Guarda Municipal. O certame será executado pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp).

O salário base é de R$ 1.839,39 para jornada de 40 horas semanais. Para participar, os candidatos devem ter ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação no mínimo categoria “AB” e idade entre 21 e 35 anos no momento da inscrição.

As inscrições serão realizadas via internet, por meio do site da Fadesp (portalfadesp.org.br), de 18 de fevereiro de 2025 a 18 de março de 2025. A taxa de inscrição é de R$ 90,00.

Prefeitura de Trairão

A Prefeitura Municipal de Trairão anuncia a abertura de três editais de Processo Seletivo para a contratação de profissionais de níveis fundamental, médio e superior. São 357 vagas. Os profissionais receberão remuneração de R$ 1.412,00 a R$ 3.451,19.

Os interessados podem realizar as inscrições no período de 20 a 21 de janeiro de 2025, de forma presencial na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Mineração e Turismo, na Rua Magalhães Barata, s/nº, bairro Bela Vista, das 08h às 14h.

Mais informações sobre as seleções você confere nos editais disponibilizados no site trairao.pa.gov.br.

Ufopa concurso técnicos

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) anuncia a realização de um novo concurso público, que tem por objetivo o preenchimento de 39 vagas destinadas à contratação de Técnicos – Administrativos em Educação (PCCTAE), em caráter permanente.

A Ufopa anunciou o concurso para preencher 27 vagas para o cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior. Há vagas disponíveis para Alenquer, Santarém, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná. Para concorrer é necessário que o candidato tenha graduação na respectiva área em que pretende atuar, com especialização, mestrado e/ou doutorado, conforme exigido para cada função.

Os cargos são distribuídos nos municípios de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Rurópolis e Santarém. O profissional deve exercer funções em jornadas de 40 horas semanais, referente a remuneração mensal que alterna entre R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92, acrescido de auxílio-alimentação de R$ 1.000,00 e assistência pré-escolar de R$ 484,90, além de assistência suplementar à saúde.Os interessados podem se inscrever de forma eletrônica até as 17h do dia 10 de fevereiro de 2025, por meio do site da Ufopa (concursos.ufopa.edu.br). Vale ressaltar que o pagamento da taxa no valor de R$ 100,00 a R$ 140,00 deve ser efetuado até 14 de fevereiro de 2025. O edital está presente no site citado anteriormente.

Os profissionais deverão cumprir jornadas de 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 4.924,53 a R$ 11.481, 64, com retribuição por titulação e auxílio alimentação já inclusos no valor. Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 2 de fevereiro de 2025 e também conferir o edital no site da Ufopa (concursos.ufopa.edu.br). A inscrição custa R$ 180,00.

Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 20 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04, além de auxílio-alimentação de R$ 1.000,00, auxílio-transporte, assistência suplementar à saúde e assistência pré-escolar no valor de R$ 484,90 (por dependente até cinco anos de idade).

Unifesspa A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) anuncia a abertura de concurso com o objetivo de preencher 110 vagas para profissionais de níveis médio/técnico e superior.

Os interessados poderão se inscrever até às 17h de 24 de fevereiro de 2025, pelo site Fadesp (portalfadesp.org.br), com taxas de R$ 100,00 a R$ 110,00.

