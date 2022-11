Pai entrega à polícia filho suspeito de matar jovem com facada no abdômen em Oriximiná

Nailton dos Santos Printes está á disposição da Justiça, em Oriximiná — Foto: Reprodução/Redes sociais

Naldo Ramos Printes disse à polícia que não podia acobertar um crime e que por isso decidiu entregar o filho Nailton dos Santos Printes de 20 anos.

A Polícia Civil de Oriximiná, no oeste do Pará, foi surpreendida na manhã desta terça-feira (01) com a atitude de um homem que foi até à Unidade Integrada de Polícia entregar o próprio filho, suspeito de matar um jovem de 20 anos na noite do último domingo (30), com uma facada no abdômen.

Naldo Ramos Printes disse à polícia que não podia acobertar um crime e que por isso decidiu entregar o filho Nailton dos Santos Printes de 20 anos, para que ele responda por seus atos.

Testemunhas apontaram Nailton como o autor da facada que tirou a vida do jovem identificado como Darley, também de 20 anos. O crime aconteceu no bairro Penta II.

Ainda segundo testemunhas, Darley e seus amigos estavam caminhando pelo beco Nova Vitória após saírem de uma festa, quando encontraram um rapaz e duas mulheres.

Darley teria cumprimentado uma das mulheres com um beijo. Um outro jovem que a acompanhava não teria gostado da atitude de Darley e desferiu a facada no abdômen da vítima, fugindo em seguida.

Ameaças

Um adolescente que é irmão de Nailton Printes, e que já não mora mais em Oriximiná, está sendo ameaçado por ser parecido com irmão.

Segundos informações do pai Naldo Ramos Printes, o filho adolescente nada tem a ver com o crime praticado com Nailton que já está à disposição da Justiça. (Com informações do Sílvia Vieira*, g1 Santarém e Região — PA).

Jornal Folha do Progresso em 01/11/2022/17:47:07

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...