Começa a faltar combustível em Marabá e Altamira, afirma sindicato

Protestos bloquearam mais de 270 trechos pelo Brasil (Foto:Thiago Gomes/O Liberal)

Paralisações ainda não afetaram Belém e Santarém, onde gasolina está chegando normalmente

Os bloqueios rodoviários organizados por manifestantes bolsonaristas no Pará já prejudicam o abastecimento de combustíveis em dois importantes municípios do estado: Marabá e Altamira. As informações são do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Estado do Pará, que está acompanhado os relatos de falta de combustível nos municípios paraenses.

Já no município de Itaituba, sudeste do Pará, há restrições na entrega de combustíveis, mas ainda sem relatos de falta de qualquer derivado de petróleo.

Tanto em Belém como na região metropolitana da capital o fornecimento de derivados do petróleo segue normalmente, já que é feito por transporte marítimo, a partir do terminal de Miramar. Segundo a entidade, Santarém também não foi afetada pelos bloqueios. (Com informações do O Liberal).

