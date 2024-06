Pai filmado abusando de filha na UTI pode pegar até 15 anos de prisão, pena menor que condenados pelo 8 de janeiro

Foto: Reprodução)- O acusado foi preso no dia 13 de maio e é réu por estupro de vulnerável. Diversos acusados pelo 8/1 foram condenados pelo STF a 17 anos de prisão.

No Brasil, a pena máxima para estupro sem lesão corporal grave e com a vítima viva é de 15 anos de prisão. Isso se aplica, por exemplo, ao caso de um pai recentemente preso por abusar da filha de 17 anos, que ficou na UTI após uma parada cardiorrespiratória com sequelas.

A pena mínima para esse crime é de 8 anos de reclusão. O homem foi detido em 13 de maio e é réu por estupro de vulnerável, mas nega veementemente as acusações.

Comparativamente, condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, quando prédios dos Três Poderes foram ocupados e depredados, receberam penas mais longas do que aquelas impostas por estupro de vulnerável.

No julgamento relacionado ao 8/1, o Supremo Tribunal Federal condenou cinco réus – Ana Paula Neubaner Rodrigues, Ângelo Sotero de Lima, Alethea Verusca Soares, Rosely Pereira Monteiro e Eduardo Zeferino Englert – a 17 anos de prisão.

