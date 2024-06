VÍDEO – Empresário reage e bandido é alvejado ao anunciar assalto no Paraná; Sul lidera índice de armas legalizadas

(Foto: Reprodução/ vídeo)- Assaltante foi alvejado por empresário durante tentativa de roubo em loja de celulares em Ponta Grossa.

Na tarde dessa quinta-feira (13), em Ponta Grossa, no Paraná, um empresário de 29 anos agiu em legítima defesa durante uma tentativa de assalto em sua loja de revenda e manutenção de aparelhos celulares. O assaltante, um homem de 23 anos, foi alvejado após anunciar o roubo e ameaçar a companheira do empresário com um revólver calibre .38 com numeração raspada.

De acordo com a Polícia Civil, a arma usada pelo empresário, uma pistola calibre 9mm devidamente registrada, foi utilizada para efetuar cinco disparos contra o assaltante. O empresário estava atrás do balcão quando o suspeito, trajando capacete, entrou na loja e anunciou o assalto. O irmão do empresário, presente no local, acionou imediatamente a Polícia Militar e o resgate.

Os peritos recolheram o revólver utilizado pelo assaltante e apreenderam a motocicleta que ele supostamente utilizava, encontrada nas proximidades. O empresário, sua companheira e seu irmão prestaram declarações na 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa, e a arma de fogo utilizada pelo lojista foi encaminhada à perícia.

O assaltante, que já possuía passagens por tráfico de drogas, foi levado ao Hospital Regional de Ponta Grossa em estado grave, mas estável. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e permanece sob escolta policial até sua eventual alta médica, quando será encaminhado à Cadeia Pública.

A Polícia Civil informou que a conduta do empresário está amparada pela legítima defesa, causa de exclusão da ilicitude, e que a participação de possíveis outros envolvidos será investigada.

Dados recentes revelam que as regiões Centro-Oeste e Sul do Brasil lideram na quantidade proporcional de armas de fogo adquiridas nos últimos quatro anos, com base no recadastramento realizado durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). No Sul, foram registradas 1.061,8 armas a cada 100 mil habitantes, enquanto no Centro-Oeste a taxa foi de 1.034,5. Estes números são significativamente superiores aos de outras regiões do país.

Os cinco estados com as maiores taxas de armas de fogo por 100 mil habitantes são Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Mato Grosso.

Fonte: Jornal Razão e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/06/2024/13:06:51

