Pai, mãe e filha morrem de covid com 72 horas de diferença no AM

Três pessoas de uma mesma família morreram por complicações da covid em menos de 72 horas de diferença, em Parintins (AM).

As três pessoas estavam internadas no Hospital Regional Jofre Cohen, na cidade de Parintins. A técnica de enfermagem Edionor Maria Pereira Barbosa, 49 anos, morreu no dia 5 de fevereiro. No dia seguinte, a mãe, Deusaria Pereira Barbosa, de 88, também não resistiu à doença. No dia 7 foi a vez do pai da técnica de enfermagem, Raimundo Almero Barbosa, de 86 anos.

Pai, Mãe e filha moravam no bairro de Nossa Senhora de Nazaré e deram entrada no hospital em janeiro de 2021.

Edionor Barbosa era uma das 10 pessoas que a Justiça determinou transferência, a pedido do Ministério Público do Amazonas, para outras cidades em que houvesse leito de UTI disponível. Mas não chegou a ser beneficiada pela decisão.

“Minha irmã Edionor estava na linha de frente e não fizeram nada. Infelizmente não chegou avião UTI”, postou a irmã, Glória Barbosa.

Foto: reprodução

Fonte: O Liberal

