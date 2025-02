Pai mata filha após ela começar a namorar

Foto: Reprodução/ Redes sociais | Uma adolescente de 15 anos foi dada como desaparecida no dia 26 de Janeiro após supostamente sair de casa para tomar um sorvete.

No mesmo dia, seu corpo foi encontrado às margens de um rio com sinais de estrangulamento. O pai adotivo da menina é o principal suspeito do crime. A polícia investiga a possibilidade de que a jovem sofria abusos sex*ais por parte dele.

Segundo testemunhas, o homem tinha muito ciúmes da filha e não aceitava que ela se relacionasse com outras pessoas.

No dia 29 de Janeiro, o suspeito gravou um vídeo confessando o crime e, em seguida, cometeu suicídio.

Um dia depois, sua namorada foi presa em flagrante por tentar destruir evidências que poderiam ajudar nas investigações.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/02/2025/15:34:21

