Pai tenta agredir as filhas, é impedido e mata homem por engano no Pará

Deyvison Charles Rios da Silva foi morto na madrugada de segunda-feira (21), por volta de 1h40, após ser confundido com outro homem, que teria impedido o suspeito de agredir as filhas. O caso aconteceu na Rua Jerusalém, em Palmares II, zona rural de Parauapebas.

De acordo com informações fornecidas pela família e pela Polícia Civil, o suspeito de prenome “Valmir” se envolveu em uma confusão com um terceiro – que não foi identificado – ao ser impedido de agredir suas duas filhas.

Irritado com a situação, ele teria ido em casa e pego uma arma de fogo. Quando voltou ao local, disparou uma vez contra a cabeça de Deyvison, acreditando ter sido a mesma pessoa envolvida na confusão anterior. O homem morreu no local.

Depois do homicídio, voltou em casa, onde declarou ter “feito besteira” e afirmou que fugiria para a zona rural. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, mas apenas preservou o local do crime para a posterior remoção. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

(Com informações do Correio Carajás – Foto: Reprodução).

Jornal Folha do Progresso em 21/11/2022/17:12:18

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...