Suposto furto de cabos elétricos acaba em tragédia com duas pessoas mortas em Oriximiná

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso. Até está publicação, os nomes das vítimas não havia sido informado pelas autoridades. (Com informações do O Impacto).

O caso teve grande repercussão junto aos moradores, que se assustaram com o barulho, e em seguida pelo pedido de socorro da vítima sobrevivente, que apresentava sangramento no ouvido. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal.

De acordo com informações, o trio teria invadido o local com objetivo de furtar cabos elétricos, e acabaram eletrocutados por volta de 11h, de domingo (20).

