Palmeiras arranca virada heróica e reduz vantagem do Botafogo para 3 pontos no Brasileiro

O Palmeiras arrancou uma virada heroica na noite desta quarta-feira, diante do Botafogo, no Nilton Santos. Amplamente dominado na etapa inicial, quando saiu perdendo por 3 a 0, a equipe de Abel Ferreira buscou o 4 a 3 e se mantém viva na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

O Verdão continua na vice-liderança e soma três pontos a mais, chegando aos 57. A distância para o Fogão, que segue na ponta da tabela, é de três, sendo que o time carioca tem um jogo a menos.

Na próxima rodada, a 32ª do torneio, o Palmeiras enfrenta o Athletico-PR. O confronto está agendado para este sábado, às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri. O Allianz Parque, casa do Verdão, estará fechado para receber a GPWeek, festival que antecede a etapa do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1.

Já o Botafogo tem nada mais nada menos do que um clássico pela frente. O Glorioso visita o Vasco na próxima segunda-feira, a partir das 19h, em São Januário.

O jogo – Empurrado pela torcida, o Botafogo começou o jogo a todo vapor. Logo aos sete minutos, a equipe roubou a bola no meio de campo e disparou em contra-ataque, que parou nos pés de Tchê Tchê, na entrada da área. Ele mandou para o gol e viu a bola desviar em Zé Rafael antes de acertar o travessão.

O Palmeiras tentou dar uma resposta, mas viu o Glorioso continuar pressionando até abrir o placar, aos 20 minutos. Marçal deu um belo lançamento para Victor Sá, que driblou o marcador e tocou para trás. Eduardo pegou de chapa e ainda contou com um desvio em Murilo para balançar as redes.

Mesmo na frente do marcador, o Fogão seguiu em cima e quase aumentou a vantagem aos 24. Marçal recebeu no lado esquerdo, arrancou em velocidade e bateu cruzado, tirando tinta da trave. Pouco depois, aos 29, Tchê Tchê fez o segundo do time. Victor Sá recebeu de Marçal e deixou com o meio-campista, que emendou uma pancada de longe, lá onde a coruja dorme: 2 a 0.

Desnorteado, o Palmeiras construía poucas chances de gol, mas levou perigo em uma falta cobrada por Veiga. O camisa 23 chutou firme e obrigou Lucas Perri a voar para fazer a defesa, aos 34. Um minuto depois, entretanto, o Botafogo jogou novo balde de água fria no Verdão.

Em um contragolpe de manual, Tiquinho Soares recebeu em velocidade e bateu rasteiro. Weverton espalmou, mas largou nos pés de Júnior Santos, que só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio.

O Palmeiras não se intimidou com o primeiro tempo de domínio absoluto do Botafogo e reagiu. Logo aos quatro minutos, o garoto Endrick chamou a responsabilidade, arrancou para cima de três marcadores e tocou rasteiro na saída de Lucas Perri, diminuindo o placar.

Aos oito minutos, Piquerez cruzou para área e Veiga emendou um voleio, mas Perri defendeu. O Verdão chegou a fazer o segundo através de Breno Lopes, aos 14, mas o tento foi anulado por impedimento do atacante. O Fogão respondeu aos 26, quando Júnior Santos recebeu com liberdade na área e bateu cruzado, para fora.

Dois minutos depois, Adryelson fez falta em Breno Lopes, parando um contra-ataque, e acabou sendo expulso, deixando o Botafogo com um a menos. Mesmo em desvantagem numérica, a equipe teve uma chance de ouro para matar o jogo aos 37. Em um rápido contragolpe, Tiquinho foi derrubado por Rony na área, e o árbitro apontou o pênalti. Contudo, o camisa 9 cobrou mal e viu o goleiro Weverton se esticar para fazer a defesa.

O efeito do pênalti perdido veio logo em sequência. Aos 38, Endrick pegou sobra na entrada da área, ajeitou para o pé esquerdo e finalizou no canto, diminuindo o marcador. O time alviverde ainda foi em busca do empate e conseguiu deixar tudo igual aos 43. Em um lançamento na área, Gómez ajeitou de cabeça para o meio e Flaco López empurrou para as redes.

E ainda deu tempo de arrancar a virada. Aos 53, Veiga cobrou falta com perfeição para Murilo, que estava sozinho na área e tocou para o gol: 4 a 3 no Nilton Santos.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria)/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/11/2023/08:03:11

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...