Santos vira sobre o Flamengo e abre cinco pontos do Z4 do Brasileirão

Nesta quarta-feira, o Santos, que jogou com um a mais desde o fim do primeiro tempo, venceu o Flamengo, de virada, por 2 a 1, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro abriu o placar para o time rubro-negro, enquanto Nonato e Joaquim fizeram os gols dos santistas.

Gerson foi expulso na reta final do primeiro tempo por falta em Julio Furch. Já nos acréscimos da etapa final, Bruno Henrique também recebeu o cartão vermelho.

O duelo aconteceu em Brasília por indisponibilidade do Estádio do Maracanã, que recebe a final da Copa Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors, neste sábado.

Com este resultado, o Peixe chega a 37 pontos, sobe para a 15ª posição e abre cinco pontos de vantagem para o Goiás, primeiro time na zona de rebaixamento. O Flamengo, por sua vez, desce para a sexta posição, com 50 pontos.

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira para enfrentar o Cuiabá, às 21 horas (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileirão. O Flamengo, por sua vez, encara o Fortaleza, às 16 horas, no Castelão.

O jogo – Aproveitando alguns erros na saída do Flamengo, o Santos começou melhor o jogo. O Peixe teve a primeira finalização aos oito minutos, em contra-ataque. Nonato aproveitou o erro de passe de Luiz Araújo, avançou e finalizou de longe, ao lado do gol de Rossi. Pouco depois, o Peixe quase abriu o placar. Jean Lucas cobrou escanteio na área e Joaquim cabeceou com perigo.

Do outro lado, o Flamengo, aos poucos, foi achando os espaços. Arrascaeta deu bom passe para Pedro, que ajeitou a bola e finalizou para defesa de João Paulo aos 15 minutos. O Rubro-Negro abriu o placar aos 20 minutos. Após cobrança de falta de longe, o time carioca ganhou escanteio. Arrascaeta mandou a bola na área, Lucas Braga desviou e sobrou para Pedro estufar a rede.

Ayrton Lucas quase ampliou aos 25, em um chute de fora da área que carimbou o travessão. O Santos contou com uma jogada originada em bola parada para deixar tudo igual Soteldo sofreu e cobrou falta na área, a bola sobrou para Nonato e o meia mandou no canto de Rossi.

E, poucos minutos após o empate, o Santos viu o cenário ficar mais favorável. Gerson foi expulso aos 39 minutos após acertar uma cotovelada em Furch, e o Peixe ficou com a superioridade numérica. O árbitro, primeiro aplicou o amarelo, mas mudou a cor do cartão depois da análise no VAR. Na jogada seguinte a esse lance, Pedro finalizou de dentro da área e viu o goleiro santista fazer mais uma boa defesa.

Os dois times voltaram para o segundo tempo com modificação. Na primeira jogada, Matheuzinho e Arrascaeta tabelaram, o lateral chutou ao gol e João Paulo defendeu. Na sequência, Jean Lucas lançou bola na área emcobrança de falta, Mendoza arriscou, mas Rossi ficou com a bola. Minutos depois, Jean Lucas tentou de longe e mandou por fora do gol do Flamengo.

Com um a mais, o Santos conseguiu ficar mais com a bola, mas teve menos chances no ataque. O Rubro-Negro também tinha dificuldades de atacar com perigo. Aos 39, Lucas Lima cobrou escanteio na área, Joaquim cabeceou e viu Rossi defender com segurança. Na sequência, Soteldo partiu para a jogada indivual, mas acabou mandando para fora.

E já que o Peixe não conseguia criar muito no ataque, Joaquim achou a solução em um chute de fora da área e virou o jogo. O zagueiro recebeu com espaço e chutou preciso no canto de Rossi, que não alcançou. A reta final do jogo ficou quente. Bruno Henrique levou amarelo, reclamou com o árbitro e recebeu o vermelho.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)// Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/11/2023/08:03:11

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...