São Paulo leva virada, fica no Z4 e vê Bragantino voltar à liderança

O resultado deixou o Massa-Bruta na liderança da competição, ainda invicto, agora com 21 pontos, enquanto o São Paulo, que ainda não venceu no Brasileirão, segue na zona de rebaixamento, em 17º, com cinco pontos.

Depois de sair na frente com Rigoni, de cabeça, em bela jogada de Benítez e Éder, o Tricolor levou a virada na etapa final graças a gols de Alerrandro, também de cabeça, após cobrança de falta, e Artur, em uma bomba de longe, no ângulo de Volpi.

O Red Bull Bragantino venceu o São Paulo por 2 a 1 na noite deste domingo, em pleno Estádio do Morumbi, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

