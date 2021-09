Palmeiras busca o empate com Dudu, elimina o Galo no Mineirão e vai à final da Libertadores

O Palmeiras segue firme em busca do tricampeonato da Libertadores. Nesta terça-feira, o Verdão empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG, no Mineirão, garantindo vaga na final do torneio continental.

Vargas abriu o placar para o Galo, porém Dudu apareceu como herói e marcou o gol do time comandado por Abel Ferreira, aproveitando grande jogada de Gabriel Veron.

O Palmeiras terá pela frente na grande decisão o vencedor entre Flamengo e Barcelona-EQU. Na primeira partida, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0, no Maracanã. O jogo de volta acontece nesta quarta-feira, às 21h30, no Equador. A final será disputada em Montevidéu, no Uruguai, no dia 27 de novembro.

O primeiro tempo foi de bastante equilíbrio no Mineirão. Apesar de entrar em campo com uma formação, em tese, mais defensiva, o Palmeiras chegou mais ao ataque do que na semana passada, levando perigo em chute de Piquerez. O Galo encontrou dificuldade para criar, tendo sua melhor chance na reta final, com Nacho Fernández parando em defesa de Weverton.

A segunda etapa foi muito movimentada, com chances para os dois lados. Em boa trama pela direita, o Atlético-MG abriu o placar com Vargas, que completou de cabeça após cruzamento de Jair. O Galo, no entanto, não conseguiu segurar a vantagem. Aos 22 minutos, Veron recebeu lançamento pela esquerda, ganhou de Nathan Silva e rolou com açúcar para Dudu, que completou para as redes e garantiu a classificação da equipe à final.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a entrar em campo no próximo domingo, contra o Juventude, às 18h15, no Allianz Parque. Enquanto isso, o Atlético-MG tem pela frente o Internacional, no sábado, às 21h, no Mineirão

O jogo – O Palmeiras entrou em campo com uma formação mais conservadora, tendo uma linha de cinco defensores, além de três meio-campistas à frente. A primeira chance do jogo veio em um erro de Luan, que cobrou falta de maneira equivocada. Vargas tocou para Hulk, mas Weverton saiu bem e abafou o atacante.

Na sequência, foi a vez do Palmeiras chegar. Após longo lançamento de Weverton, Piquerez ficou com a bola, cortou para dentro e finalizou de direita, mandando à esquerda do gol. O Galo respondeu com Arana, que avançou em velocidade pelo lado, invadiu a área e finalizou cruzado, para defesa tranquila do goleiro do Verdão.

Na última chance da primeira etapa, Nacho Fernández ganhou a bola de Felipe Melo, entrou na área e finalizou de perna esquerda, exigindo intervenção de Weverton, que mandou para escanteio.

O Atlético-MG voltou do intervalo com um bom ritmo ofensivo e assustou logo no início do segundo tempo. Hulk dominou na entrada da área, girou e finalizou forte no canto direito, obrigando Weverton a fazer nova defesa. O Palmeiras respondeu com Rony, que foi acionado em profundidade, ganhou na corrida e chutou para defesa de Everson.

Aos seis minutos, o Galo abriu o placar no Mineirão. Mariano serviu Jair pela direita, e o volante chegou fazendo o cruzamento para a área. Vargas apareceu na segunda trave e testou firme, fazendo a festa dos torcedores.

Logo em seguida, o chileno teve grande chance de ampliar. Nacho serviu Vargas com precisão, e o atacante finalizou para fora, frente a frente com Weverton. O jogo seguiu lá e cá, e Rony teve oportunidade gigante. O atacante recebeu lançamento, ficou com a bola dentro da área e, na cara de Everson, não conseguiu tirar do goleiro, que fez a defesa.

Abel sacou Rony e promoveu a entrada de Veron. Em seu primeiro toque na bola, a cria do Verdão recebeu lançamento de Piquerez, ganhou de Nathan Silva e rolou com precisão para Dudu, que chegou empurrando a bola para o fundo do gol.

Precisando marcar mais um gol, o Atlético-MG ocupou o campo de ataque, mas encontrou dificuldade para superar a barreira defensiva do Verdão. O Palmeiras ainda assustou com Wesley, que escapou pela direita, trouxe para dentro, finalizou e exigiu defesa de Everson. Seguro atrás, o Verdão conseguiu se segurar sem sofrer e carimbou a vaga na grande decisão da Libertadores.

Por:Gazeta Esportiva (foto: César Greco/assessoria)

