Palmeiras é superado pelo Al Ahly nos pênaltis e termina Mundial na 4ª colocação

O Palmeiras se despediu do Mundial de Clubes disputado no Catar de forma melancólica na tarde desta quinta-feira. No Estádio Cidade da Educação, após empate sem gols no tempo normal, o time alviverde foi derrotado pelo egípcio Al Ahly por 3 a 2 nos pênaltis e terminou apenas no quarto posto.

Com quatro mudanças no time titular, o Palmeiras sofreu no começo da partida, mas melhorou e terminou o primeiro tempo com superioridade. Na etapa complementar, equilibrada, o Al Ahly teve um gol anulado corretamente por impedimento. Na decisão por pênaltis, Rony, Luiz Adriano e Felipe Melo falharam.

A maratona de jogos do Palmeiras na temporada continua na volta ao Brasil. No primeiro jogo após o Mundial de Clubes, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time alviverde enfrenta o Fortaleza às 18h15 (de Brasília) deste domingo, no Allianz Parque.

O Jogo – Em uma saída de bola equivocada do Palmeiras, o Al Ahly criou a primeira oportunidade de gol. Pressionado, Felipe Melo tocou errado e acabou desarmado por Bwalya. Na sobra, El Soleya passou pelo volante e chutou cruzado diante de Weverton.

Após algumas falhas de passe, o Palmeiras melhorou a partir dos 30 minutos do segundo tempo e também conseguiu assustar o goleiro El Shenawy. Após cobrança de escanteio de Raphael Veiga pela esquerda, houve desvio na primeira trave e a bola sobrou para chute perigoso de Rony.

Após receber passe de Fathi pela esquerda, Afsha perdeu boa chance diante de Weverton. Pouco depois, na melhor oportunidade do Palmeiras, Matias Viña recebeu de Patrick de Paula pela esquerda e cruzou para cabeçada de Rony. Com a ponta dos dedos, El Shenawy conseguiu defender.

O Palmeiras voltou atento para a etapa complementar e, logo no começo, fez duas boas jogadas pela direita. Na primeira, após passe de Willian, Rony bateu firme, mas a bola foi interceptada. Na segunda, Mayke limpou a marcação e cruzou para Patrick de Paula, que não conseguiu cabecear direito.

O Al Ahly equilibrou as ações e respondeu em jogada iniciada pelo lado direito. Hany cruzou e El Soleya completou com um belo voleio. Weverton fez grande defesa e Ajayi completou para o gol no rebote, mas a arbitragem marcou impedimento corretamente.

Em uma partida com poucas chances de gol, Patrick de Paula recebeu de Gustavo Gomez pela esquerda, protegeu a bola do marcador e, de dentro da área, bateu com perigo. Abel Ferreira trocou Patrick de Paula, Raphael Veiga e Willian por Danilo, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa, mas o placar permaneceu inalterado.

Nos pênaltis, Gustavo Scarpa e Gustavo Gomez converteram para o Palmeiras. Rony e Felipe Melo foram parados por El Shenawy e Luiz Adriano bateu para fora. Benoun, Hany e Ajayi acertaram pelo Al Ahly. El Soleya foi parado por Weverton e Mohsen acertou a trave. Assim, o time egípcio ganhou por 3 a 2.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Cesar Greco/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...