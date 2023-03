Palmeiras elimina Ituano e vai à final do Paulistão pelo quarto ano seguido

Está definido o primeiro finalista do Campeonato Paulista de 2023.

Na tarde deste domingo, o Palmeiras venceu o Ituano por 1 a 0 no Allianz Parque e garantiu vaga para disputar o título do estadual pelo quarto ano consecutivo. O gol da vitória foi anotado pelo zagueiro Murilo, no segundo tempo.

Campeão paulista em 2022, o Palmeiras também foi finalista nos dois anos anteriores. Em 2021, acabou como vice, após perder para o São Paulo na decisão. Já em 2020, ficou com a taça ao bater o Corinthians.

Classificado, o Verdão agora espera o vencedor do duelo entre Água Santa e Red Bull Bragantino para saber quem enfrenta na decisão do estadual. O confronto será disputado na noite desta segunda-feira, às 21 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.

Diferente das quartas e das semifinais, a decisão do Paulistão será disputada em formato de ida e volta, marcadas para os dias 2 e 9 de abril. Até lá, o Palmeiras terá duas semanas para se preparar, já que o calendário será pausado durante a data Fifa do próximo final de semana.

Apesar da falta de gols, a primeira etapa foi controlada pelo Palmeiras, que teve diversas oportunidades de marcar. A primeira grande chance do Verdão foi aos sete minutos, mas Rony não conseguiu finalizar da melhor forma ao receber cruzamento dentro da área. No lance seguinte, a equipe teve uma baixa, quando Tabata sentiu desconforto e precisou deixar o campo para a entrada de Breno Lopes.

Ainda assim, os palmeirenses não se abateram e seguiram pressionando o adversário. Aos 12, Gabriel Menino recebeu cruzamento de Raphael Veiga e cabeceou sozinho, mas sem precisão e mandou para fora. No minuto seguinte, foi a vez do meia chegar com perigo dentro da área, obrigando o goleiro Jefferson Paulino a fazer a defesa.

Mais tarde, aos 22 minutos, o arqueiro do Ituano voltou a trabalhar para evitar o gol palmeirense, quando Breno Lopes apareceu nas costas da zaga para finalizar após cruzamento de Marcos Rocha. Depois disso, o Ituano até se reorganizou para evitar nova pressão palmeirense, mas pouco ameaçou o gol rival.

O Palmeiras apareceu mais uma vez no ataque aos 33, depois de boa circulação de bola na entrada da área. Piquerez cruzou para trás, e Gabriel Menino finalizou rasteiro, para boa defesa de Jefferson Paulino. Em seguida, aos 35, o goleiro apareceu mais uma vez para salvar o Ituano, agora em finalização de fora da área de Raphael Veiga.

O Palmeiras voltou do intervalo sem alterações e não diminuiu o ritmo na tentativa de abrir o placar. Logo no primeiro minuto, Gabriel Menino pegou a sobra após cobrança de escanteio e finalizou firme para outra boa defesa de Jefferson Paulino.

Depois de tanto insistir, o Palmeiras finalmente abriu o placar, aos 13 minutos. Depois de falta cobrada na direção de Gustavo Gómez, o goleiro do Ituano fez outra grande defesa. Contudo, o rebote sobrou para Murilo, que não perdoou e colocou o Verdão em vantagem.

Depois do gol, o Verdão levou a partida em ritmo mais cadenciado. Mesmo tentando sair mais ao ataque, o Ituano pouco agredia o gol dos mandantes. Assim, o Palmeiras ainda voltou a assustar aos 30 minutos, quando Piquerez finalizou de fora da área, e Jefferson Paulino espalmou para escanteio.

Mais à frente, uma forte chuva caiu no Allianz Parque e, com ela, as boas oportunidades para as duas equipes ficaram mais escassas. A reta final do jogo foi em clima de tensão. Abel Ferreira fez alterações para ganhar fôlego e proteger a sua defesa. O Ituano até rondou a área palmeirense nos acréscimos, mas não teve sucesso, e o Verdão garantiu a vitória e a classificação para a final do Paulistão.

Por:Jornal Folha do Progresso em 20/03/2023/08:59:10 com informações do Gazeta Esportiva (foto: Cesar Greco/assessoria).

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...