Palmeiras goleia Coritiba e abre 12 pontos de vantagem no Brasileirão

O Palmeiras segue em ritmo forte para buscar o 11º título do Campeonato Brasileiro.

Nesta quinta-feira, o Verdão não teve dificuldades e goleou o Coritiba por 4 a 0 no Allianz Parque.

Mayke e Rony balançaram as redes na primeira etapa, enquanto Gustavo Gómez e Breno Lopes fecharam a conta ainda no início do segundo tempo.

O destaque da noite, contudo, foi a estreia do garoto Endrick, que entrou no lugar de Rony no decorrer da etapa final, depois que o Palmeiras já havia pavimentado a vitória.

Com o resultado, o Palmeiras chega aos 66 pontos e abre doze pontos de vantagem sobre o vice-líder Internacional, ampliando uma distância que já era confortável. Já o Coritiba segue em situação complicada, com 31 pontos, na 16ª colocação, colado na zona de rebaixamento.

Com Abel Ferreira de volta, os palmeirenses encaram o Atlético-GO na próxima segunda-feira, às 18h30 (de Brasília), no Antonio Accioly. Já o Coritiba volta a campo no domingo, às 18 horas (de Brasília), quando recebe o Red Bull Bragantino no Couto Pereira.

O jogo – O Palmeiras começou o jogo em ritmo forte para tentar abrir o placar logo cedo e teve as primeiras oportunidades no minuto inicial. Primeiro, Mayke tentou finalizar cruzado, mas a zaga afastou parcialmente. Na sobra, Dudu recebeu cruzamento e chegou a cabecear, mas viu a bola desviar na defesa do Coritiba e sair em escanteio. No tiro de canto, Gustavo Gómez subiu alto, mas mandou para fora.

Aos poucos, o Coxa conseguiu se fechar melhor na defesa para evitar perigo. Assim, coube ao Palmeiras chegar pela bola parada para inaugurar o placar. Aos 14 minutos, Scarpa cobrou escanteio fechado na primeira trave, e Mayke desviou de cabeça, colocando o Verdão em vantagem.

Embalado pelo gol, o Palmeiras voltou a assustar aos 20 minutos, quando o goleiro Gabriel precisou fazer grande defesa após desvio de Gustavo Scarpa dentro da área. Depois de o jogo voltar a ficar equilibrado, contudo, o Verdão ampliou o placar com Rony, aos 33. Depois de boa jogada coletiva, Scarpa tocou para o camisa 10, que tentou dominar e desviou com a perna esquerda, marcando um golaço.

Ainda antes do intervalo, aos 37, Piquerez teve a chance de marcar o terceiro, mas finalizou em cima de Gabriel. No minuto seguinte, o Coritiba respondeu com Boschilia, que chutou firme de fora da área e obrigou Weverton a fazer boa defesa.

O Palmeiras voltou sem alterações para a segunda etapa e manteve o ritmo intenso. Assim, ampliou o placar logo aos cinco minutos. Depois de cruzamento preciso de Dudu, Gustavo Gómez apareceu nas costas da zaga para cabecear e marcar. O VAR ainda demorou cerca de três minutos para confirmar o 10º tento do zagueiro paraguaio na temporada.

Com isso, o jogo ficou tranquilo de vez para o Palmeiras. Assim, o caminho foi pavimentado para o momento mais especial da noite. Aos 22 minutos, Endrick foi chamado pelo auxiliar técnico João Martins, que substituiu o suspenso Abel Ferreira. Aos 16 anos, a joia palmeirense entrou na vaga de Rony para fazer a sua estreia pela equipe profissional.

O clima era de festa com a entrada do garoto em campo. Aos 29, Endrick teve a chance de balançar a rede depois de contra-ataque rápido, mas finalizou em cima do goleiro Gabriel, que impediu o gol. Se o jovem perdeu, quem não perdoou dois minutos depois foi Breno Lopes, que recebeu dentro da área e finalizou firme para transformar a vitória em goleada.

Com o 4 a 0 no placar, bastou ao Palmeiras administrar a vantagem confortável. O Coritiba também não esboçou mais reação, e o jogo seguiu em ritmo lento. Endrick tentou uma última vez aos 48 minutos, ao puxar contra-ataque em velocidade, mas parou novamente no goleiro Gabriel.

