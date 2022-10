Botafogo vence o Avaí de virada e se aproxima de vaga no G8 do Brasileirão

O Botafogo se recuperou no Campeonato Brasileiro e venceu por 2 a 1 o Avaí, nesta quinta-feira, na Ressacada.

Com a bola rolando, os mandantes abriram o placar no início, com Bissoli, de pênalti. Na etapa final, o Glorioso conseguiu a virada, com gols de Victor Cuesta e Tiquinho Soares.

Com o resultado, o Alvinegro chega a 40 pontos e, assim, volta a ficar na nona colocação. O time contou, ainda, com a derrota do América-MG diante do São Paulo, também nesta quinta-feira, para diminuir a distância para os mineiros e encostar no G8. Agora, os cariocas estão apenas dois pontos atrás do Coelho, atual oitavo colocado.

Do outro lado, os catarinenses deixaram escapar pontos importantes e, dessa forma, seguem com 28, na penúltima posição da Série A.

Na próxima rodada, o Botafogo encara o São Paulo, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Morumbi. Já o Avaí viaja para enfrentar o Fortaleza, no mesmo dia e horário, no Castelão.

O Botafogo começou melhor e quase marcou com um minuto, com Jeffinho. No entanto, o Avaí que abriu o placar aos 10 minutos. Após ser chamado pelo VAR, o árbitro marcou pênalti. Bissoli cobrou com categoria, sem chance para Gatito Fernández.

A partir dai, o Botafogo tentou aumentar a intensidade em busca do empate. Eduardo desperdiçou boa chance aos 20 minutos. Só que depois disso, os alvinegros passaram a errar muito e pouco produziu no ataque.

Na parte final, o Avaí permaneceu com a boa marcação. O Botafogo chegou a balançar a rede, com Junior Santos. No entanto, o gol foi anulado por impedimento. Assim, os donos da casa mantiveram a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o Botafogo voltou em busca do empate e chegou ao gol aos três minutos. Após falta cobrada na área, Victor Cuesta cabeceou para a rede.

O gol deu mais ânimo dos alvinegros, que, assim, seguiram melhores e chegaram a virada aos 10 minutos. Em cobrança de escanteio, Cuesta cabeceou, mas a zaga cortou. A bola sobrou no pé de Tiquinho Soares, que mandou para a rede para virar o placar.

O Avaí só passou a buscar os avanços após a virada. No entanto, o Botafogo quase ampliou aos 18 minutos aproveitando os espaços. Eduardo fez grande jogada e tocou para Jeffinho na área. Só que o atacante chutou mal, por cima do travessão.

Com o passar do tempo, o jogo caiu de rendimento. O Avaí tentava o empate, mas esbarrava nos próprios erros. Já o Botafogo recuou e procurou segurar o resultado. Nenhuma das equipes voltam a chegar com perigo. Assim, os cariocas conseguiram sair de campo com a vitória da Ressacada.

(Com informações do Gazeta Esportiva – foto: assessoria).

Jornal Folha do Progresso em 07/10/2022/09:37:24

