Fluminense vence o Boca na prorrogação e é campeão da Libertadores 2023

Fluminense vence com um golaço do jovem John Kennedy na prorrogação e conquista o título inédito da Libertadores no Maracanã – (Foto: WESLEY SANTOS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Jogadores do Fluminense levantam a Taça de campeões da Copa Libertadores após vitória sobre a equipe do Boca Juniors, da Argentina, em partida disputada no Estádio do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, neste sábado, 4 de novembro de 2023. (Foto: WESLEY SANTOS/ESTADÃO CONTEÚDO)

A espera acabou! Após 120 anos, o Fluminense enfim conquista um título internacional e foi em grande estilo, no Maracanã, diante do poderoso Boca Juniors. O Tricolor das Laranjeiras é o campeão da Copa Libertadores de 2023. A equipe brasileira venceu o Boca por 2 a 1, na prorrogação e levantou a taça da maior competição da América do Sul.

FESTA DO FLU

O Fluminense foi mais constante na primeira etapa de jogo, criou oportunidades, mas sem muita efetividade. A defesa do Boca estava bem postada, conseguia neutralizar as investidas do clube brasileiro. Por potro lado, o clube argentino pouco atacava e chegava com chutes de fora da área.

Com o Maracanã cheio e com a eterna rivalidade entre Brasil x Argentina, o Fluminense foi efetivo quando teve uma chance clara. O argentino German Cano, atacante do Flu, estava bastante marcado, mas nem assim impediu da estrela do gringo brilhasse no Maraca. Aos 345 minutos do primeiro tempo Keno tabelou com Arias pela direita. Arias vai à linha de fundo e cruza para trás, e Cano bate de primeira, rasteiro, tirando do raio de ação do goleiro do Boca, explodindo o Maracanã em verde, branco e grená.

ASSISTA AO GOL DE CANO

⭐🇭🇺⚽ It had to be Germán Cano to give #Fluminense the lead in the CONMEBOL #Libertadores Final! pic.twitter.com/cMhjDC2VbP — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) November 4, 2023

No segundo tempo o Boca se atirou ao ataque em busca do empate. Os chutes de fora da área foram mais constantes, muitos deles levando perigo à meta do goleiro Fábio. Mas em um deles o Boca chegou ao empate. Aos 26 minutos, Avincula recebeu na direita, tira a marcação e chuta forte, de esquerda, a bola foi no canto direito de Fábio, que pulou e não achou. Festa argentina no Maracanã, 1 a 1.

O Boca gostou do jogo, foi para frente em busca da virada. O Fluminense se defendeu bem e nos contra-ataques, tentava finalizar a partida, porém, o jogo foi para a prorrogação.

Estrela

O técnico Fernando Diniz colocou o jovem John Kennedy na partida, ainda no segundo tempo e o jovem brilhou. Aos 8 minutos do primeiro tempo da prorrogação, a bola foi lançada por Diogo Barbosa para Keno, ele ajeita de cabeça para o chutaço de Kennedy que fez a festa do Fluzão no Maracanã. O jogador foi comemorar com a torcida no alambrado e acabou sendo expulso.

ASSISTA AO GOL DE JOHN KENEDY



Final

O Boca foi todo para o ataque, buscou o gol, o goleiro da equipe argentina foi para a área, mas a festa foi do Tricolor carioca, que conquistou um título inédito da maior competição da América do Sul.

