Sport vence confronto direto e empurra Bahia para a zona de rebaixamento

O Sport recebeu o Bahia neste domingo e empurrou o adversário para a zona de rebaixamento depois de vencer por 2 a 0. A partida fez com que o time pernambucano ficasse livre da área de risco nesta rodada.

Em um primeiro tempo ameno, quem mais pressionou foi o Leão, porém, o Bahia que teve as chances mais perigosas. No início do jogo, Thiago Andrade saiu cara a cara com Luan Polli, mas finalizou mal. No meio da etapa inicial, Gilberto quase balançou as redes, mas o goleiro do Sport salvou.

Com um período final lento, por parte do Bahia, o Sport abriu o placar com um golaço de Thiago Neves, que acertou uma bicicleta na área. No final do segunda tempo, Iago Maidana empurrou a bola para a rede depois de rebote do goleiro Douglas. O lateral Ewerthon ainda teve três gols anulados durante a partida.

Mesmo se mostrando um ótimo mandante nos últimos jogos, o Sport ainda luta na parte de baixo da tabela, assim como o Bahia. Com o resultado, as duas equipes trocaram de situação no campeonato. O Tricolor ficou com 32 pontos, em 17º, e o Leão chegou até os 35, subindo para a 14ª posição.

O time de Jair Ventura volta a campo no primeiro dia do próximo mês, para enfrentar o Flamengo, dentro de casa. Já o Bahia recebe o Corinthians nesta quinta.

Faltando seis rodadas para o final do campeonato, o Sport depende somente de si para não ser rebaixado. Já o Bahia tem que contar com derrapadas de Vasco, Fortaleza ou do próprio Sport para fugir da Série B.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)24/01/2021 19:25

