Palmeiras sai na frente, mas leva empate do Atlético-GO pelo Brasileirão

O Palmeiras voltou a empatar pelo Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira.

Em partida válida pela 37ª rodada, a equipe enfrentou o Atlético-GO no Allianz Parque e, embora tenha saído na frente, levou o empate e a partida acabou em 1 a 1.

Com o resultado, o Verdão chegou aos 58 pontos e segue na sétima posição. Já o Dragão permanece na 13ª colocação, com 47 pontos.

O Palmeiras volta aos gramados nesta quinta, quando enfrenta o Atlético-MG às 21h30, no Mineirão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético-GO encara o Coritiba, no mesmo dia e horário, no Estádio Antônio Accioly.

O Jogo – O Palmeiras começou se impondo sobre o adversário e ficou com o controle da posse de bola para criar jogadas e chegar ao gol, mas teve dificuldades para ameaçar o goleiro do Atlético-GO. No entanto, os donos da casa conseguiram passar pela defesa e inauguraram os marcadores do Allianz Parque aos 21 minutos.

Após uma bola mal afastada do Dragão, Viña ficou com a sobra pelo lado esquerdo. O lateral cortou para o meio e deu um lindo chute de fora da área com o pé direito, acertando o ângulo do goleiro e anotando um belo gol para o Palestra.

Os visitantes tentaram responder dois minutos depois com uma finalização de Nicolas, que exigiu boa defesa de Weverton. Depois, o Verdão voltou a controlar as principais ações ofensivas da partida e tentou ampliar a vantagem, mas não voltou a balançar as redes de Kozlinski.

Quando parecia que a etapa inicial terminaria com uma vitória parcial do Palmeiras, o Atlético chegou ao empate aos 42 minutos. Em contra-ataque bem armado pela equipe, Matheus Vargas ficou com a bola na esquerda e bateu com categoria da entrada da área para marcar outro golaço no confronto e colocar os goianos de volta ao jogo.

No segundo tempo, o Verdão seguiu pressionando o rival nos minutos iniciais e teve oportunidades com finalizações de Patrick de Paula e Rony, mas ambas não levaram muito perigo. O Dragão, por sua vez, se manteve na defesa e tentou chegar ao gol da virada nos contra-ataques.

Lucas Lima e Gustavo Scarpa entraram no decorrer do jogo e aumentaram a produção ofensiva do Palestra, mas o Atlético conseguiu aproveitar os espaços deixados pelos mandantes e equilibrou a partida. Os goianos tiveram uma boa chance aos 33 minutos, em uma cobrança de falta na entrada da área. Janderson foi para a bola e bateu forte e rasteiro, mas Weverton estava atento e espalmou para escanteio.

O Palmeiras deu resposta três minutos depois, quando Breno Lopes tabelou com Lucas Lima e acertou a trave de Kozlinski. Aos 40, Viña bateu de fora da área e o goleiro adversário fez boa defesa no canto esquerdo. O Verdão ainda teve uma última chance com Zé Rafael aos 47, mas o jogador finalizou longe do gol e o duelo terminou empatado.

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

