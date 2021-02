Dom Bosco anuncia atacante que já esteve no Vasco e time tailandês

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Azulão também já anunciou Natan Rafael Batista Perdigão, 30 anos. O meia estava no Grêmio Sorriso. Outro confirmado é Erickson da Cruz Santana, 24 anos, que estava no Poconé. João Victor de Oliveira, 21 anos, fecha a lista de meias. Ele estava no Operário Várzea-grandense.

O atacante carioca iniciou sua carreira nas categóricas de base do Vasco da Gama e passou por diversos clubes de São Paulo, além de países no sudeste asiático. Seu último clube foi o Samut Prakan FC da Tailândia.

Sua efetivação deve ser publicada em breve no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), já que nesta sexta-feira, às 19h, encara o Operário Várzea-grandense, na Arena Pantanal, na abertura do Estadual.

O Clube Esportivo Dom Bosco anunciou a contratação do atacante Josué, de 31 anos, para disputar do Campeonato Mato-grossense de Futebol.

You May Also Like