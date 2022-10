Palmeiras vence Athletico-PR de virada e fica mais perto do título do Brasileiro

O Palmeiras deu um passo decisivo para confirmar o título do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira, o Verdão venceu o Athletico-PR por 3 a 1, de virada, em duelo que ficou marcado também pelo primeiro gol do garoto Endrick como profissional.

Com o triunfo, o Palmeiras chega a 74 pontos e pode confirmar o título brasileiro ainda nesta rodada. Para isso, a equipe precisa torcer pelos tropeços de Internacional e Corinthians, que enfrentam Ceará e Fluminense, respectivamente, nesta quarta-feira. Já o Athletico-PR, segue estacionado com 51 pontos na sexta colocação.

O Verdão volta a campo apenas na próxima quarta-feira, quando recebe o Fortaleza, no Allianz Parque, às 16 horas (de Brasília). Já o Athletico-PR tem duelo decisivo neste sábado, quando enfrenta o Flamengo, pela grande final da Copa Libertadores.

A partida começou sem grandes emoções na Arena da Baixada, com poucas oportunidades claras para as duas equipes. Aos seis minutos, Rony quase aproveitou o vacilo do goleiro Anderson, que tentou o drible na entrada da área e por pouco não foi desarmado pelo palmeirense.

A primeira finalização de maior perigo aconteceu aos 14 minutos, quando Dudu recebeu de Rony na entrada da área e bateu colocado, mas o goleiro defendeu com segurança no centro do gol. Pouco depois, aos 20 minutos, foi a vez do camisa 7 acionar Gustavo Scarpa, que recebeu pelo lado direito da área e finalizou com categoria, e a bola passou perto da trave.

O Athletico-PR pouco ameaçava o gol de Weverton, mas foi quem abriu o placar aos 30 minutos, logo em sua primeira finalização correta. O zagueiro Matheus Felipe recebeu no meio de campo, avançou com liberdade e chutou forte de fora da área, acertando o ângulo para marcar um golaço e colocar o Furacão em vantagem.

Depois do gol sofrido, o Palmeiras teve dificuldade para reagir e ainda sofreu uma pressão do time da casa. Ainda assim, a equipe quase chegou ao empate aos 39 minutos, quando Piquerez cruzou para Rony, que tentou o desvio, mas viu o goleiro Anderson fazer a defesa e colocar para escanteio.

Segundo tempo

Depois do intervalo, Abel Ferreira fez duas alterações na sua equipe, colocando Endrick e Gabriel Menino nas vagas de Mayke e Gabriel Menino. De início, a segunda etapa começou com poucas oportunidades, mas o Verdão precisou de 15 minutos para igualar o placar.

Endrick desarmou o zagueiro adversário, invadiu a área e tocou para Rony, que foi travado na finalização. Na volta, o camisa 10 retornou o passe para o meio da área, e Endrick e Gustavo Scarpa dividiram na hora da finalização, empurrando a bola para o fundo da rede.

No lance do gol, Cuello reclamou de maneira enérgica com a arbitragem e recebeu o cartão vermelho, deixando o Athletico-PR em desvantagem numérica. Assim, o Palmeiras soube aproveitar o momento e virou a partida com a estrela de Endrick brilhando mais uma vez. Aos 24 minutos, Rony cruzou na medida, e o garoto de 16 anos se antecipou à marcação para cabecear e balançar a rede.

Embalado e com um a mais em campo, o Palmeiras aproveitou o clima e chegou ao terceiro gol aos 30 minutos, em uma de suas principais armas na temporada. Após cobrança de escanteio de Gustavo Scarpa, o zagueiro Gustavo Gómez subiu mais alto que a zaga adversária e desviou de cabeça para anotar o seu 11º gol na temporada.

Depois disso, coube ao Palmeiras controlar o ritmo para segurar a vantagem no placar e confirmar a vitória. Abel Ferreira ainda fez novas substituições para manter o ritmo intenso da equipe. Assim, o Verdão deu um novo passo rumo ao seu 11º título do Brasileirão. (Com informações do Gazeta Esportiva – foto: Cesar Greco/assessoria/arquivo).

Jornal Folha do Progresso em 26/10/2022/

