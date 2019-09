Palmeiras vence Fortaleza e chega à 4ª vitória seguida com Mano Menezes

Por: Gazeta Esportiva (foto:Ronaldo Oliveira/Gazeta Press)-22/09/2019 17:03/ – O Palmeiras segue firme na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time comandado por Mano Menezes visitou o Fortaleza, na Arena Castelão, e voltou para casa com mais um resultado positivo. Graças ao gol de Willian, o Verdão venceu o Leão do Pici por 1 a 0 e foi a 42 pontos, permanecendo a três do líder Flamengo.

Um resultado positivo neste domingo era fundamental para o Palmeiras não deixar o Rubro-Negro carioca desgarrar na ponta da tabela. Sem Dudu, suspenso, Zé Rafael foi acionado por Mano Menezes, mas o Verdão teve dificuldades para ameaçar o Fortaleza no primeiro tempo. Na etapa complementar, o time voltou mais ligado e acabou garantindo a vitória com o gol de Willian marcado logo aos dois minutos.

Passada a quarta vitória consecutiva do Palmeiras sob o comando de Mano Menezes, a equipe volta o foco para o duelo com o CSA, na próxima quinta-feira, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. O Fortaleza, por sua vez, tentará recuperar o prejuízo também na quinta, contra o Athletico-PR, em Curitiba.

O jogo – O primeiro tempo foi bastante monótono na Arena Castelão. Embora o Palmeiras tenha tentado assumir o controle do jogo logo nos primeiros minutos, o time não conseguiu reverter o ímpeto em gols e, aos poucos, o Fortaleza equilibrou a partida, descobrindo como neutralizar as investidas da equipe alviverde.

Se não dava para chegar ao gol adversário de pé em pé, o jeito era arriscar de fora da área. Mas, faltou pontaria. Primeiro foi a vez de Scarpa arriscar de trivela e mandar longe do gol. Depois, foi a vez de Vitor Hugo completar com os pés a cobrança de escanteio, dentro da área, finalizando à esquerda do goleiro do Fortaleza.

Nem mesmo depois de o goleiro Felipe Alves teve de ser substituído por Marcelo Boeck, aos 34 minutos, depois de sentir a virilha, o Palmeiras conseguiu balanças as redes. Antes de as equipes irem para o intervalo, o Verdão ainda tentou arrumar alguma coisa em cruzamento de Scarpa, aos 38 minutos, mas o guarda-meta que havia entrado em campo há pouco tempo saiu socando a bola para afastar o perigo.

Se no primeiro tempo o Palmeiras teve dificuldades para ameaçar a meta do Fortaleza, na etapa complementar os comandados do técnico Mano Menezes não perderam tempo e acabaram abrindo o placar logo aos dois minutos, quando Willian aproveitou a sobra do escanteio cobrado por Gustavo Scarpa e bateu firme, contando ainda com o desvio em André Luiz antes de ver a bola morrer no fundo das redes.

O gol pareceu ter animado o time do Palmeiras, que por pouco não ampliou aos 11 minutos. Marcos Rocha fez o cruzamento, Luiz Adriano não conseguiu o domínio, e Zé Rafael ficou com a sobra, batendo cruzado, mas mandando à direita do goleiro Marcelo Boeck.

Daí em diante o Fortaleza se viu na obrigação de sair mais para o jogo para buscar ao menos o empate. Ciente disso, o Palmeiras se resguardou mais, esperando o momento exato para explorar os espaços deixados pelos donos da casa. Mas, ambos os lados não conseguiram fazer suas respectiva estratégias funcionarem, e o partida acabou mesmo com o placar de 1 a 0 a favor dos visitantes.

