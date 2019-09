Com dois gols anulados, Inter vence Chape e retoma G4 do Brasileiro

Por:Gazeta Esportiva (Foto:Reprodução:Twitter Internacional) 22/09/2019 13:28/- Após perder o título da Copa do Brasil dentro de casa no meio da semana, o Internacional reencontrou sua torcida no Beira-Rio na manhã deste domingo e conseguiu dar uma resposta, ainda que suada, a algumas vaias insistentes no local. Contra a Chapecoense, vice-lanterna, venceu por 1 a 0, com outros dois gols anulados pelo VAR, na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Inter volta a figurar no G4, com 36 pontos. Já a Chape continua na zona de rebaixamento, em situação bastante complicada, com apenas 14 pontos conquistados, quatro a menos que o Fluminense, primeiro fora da área da degola.

O técnico Odair Hellmann repetiu o time titular da derrota para o Athletico-PR, alguns dos jogadores vaiados pela torcida presente. Aos 31 minutos, o Inter chegou ao gol com Wellington Silva, mas o VAR marcou impedimento do jogador. O primeiro tempo, então, foi marcado por muitos cruzamentos e poucas ameaças à meta de Tiepo, enquanto Lomba precisou realizar duas defesas contra chutes de fora da área.

No segundo tempo, os donos da casa se lançaram mais ao ataque, principalmente em lances de Guerrero e Neilton, que entrou no lugar de Uendel. Com pressão no final e novo gol anulado, Rodrigo Lindoso finalmente balançou as redes no rebote após escanteio e desvios de Guerrero e Moledo.

Na próxima rodada, o Colorado tem um duro embate com o líder da competição, o Flamengo, no Maracanã, na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). Já a Chape, em situação complicada na tabela, tem a semana de treinos para pegar o Furacão, também fora de casa, no domingo, às 19h (de Brasília), mas pela 22ª rodada. Na semana, teria jogo contra o Corinthians, mas foi adiado por conta da semifinal da Copa Sul-Americana, disputada pelo alvinegro.

