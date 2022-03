Com reservas, Palmeiras busca empate com o Red Bull Bragantino na última rodada

Neste domingo, o Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, na 12ª e última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Abel Ferreira mandou a campo uma equipe bastante alternativa, tendo apenas Gustavo Gómez como titular. Helinho abriu o placar para os mandantes, e Deyverson deixou tudo igual, de pênalti.

Os dois times entraram em campo com a primeira colocação de seus grupos garantida. O Palmeiras termina a primeira fase com 30 pontos, invicto na chave C, enquanto o RB Bragantino encerra com 20 pontos, no grupo D. As informações são da Gazeta Esportiva – foto: Cesar Greco/assessoria)

O primeiro tempo teve um RB Bragantino mais efetivo nas finalizações, já que o Palmeiras concluiu de forma equivocada todas as chances que criou. Em rebote de Lomba, Helinho colocou os mandantes na frente. Na etapa final, O Verdão deixou tudo igual com Deyverson, em cobrança de pênalti. Pouco depois, o centroavante foi expulso ao reclamar rispidamente com o árbitro após falta marcada.

A partida das quartas entre Palmeiras e Ituano será realizada na quarta-feira, às 21h35 (horário de Brasília), no Allianz Parque. E quanto isso, o RB Bragantino terá pela frente o Santo André, às 19h da quarta, em Bragança Paulista.

O Palmeiras iniciou a partida com Gustavo Gómez na lateral direita. Gabriel Menino atuou como volante, enquanto a dupla de zaga foi formada por Jailson e Kuscevic. O primeiro lance de perigo foi do Massa Bruta, em cruzamento da direita. Helinho cobrou escanteio, a bola passou por todo mundo e quase entrou, obrigando Lomba a trabalhar.

Na sequência, Navarro recuperou a bola no campo de ataque e arriscou chute cruzado. O chute atravessou a área, e Wesley quase alcançou. Depois, Menino fez jogada individual pela direita e bateu na diagonal. O goleiro do Bragantino caiu para tocar na bola e mandar para a linha de fundo.

Aos 25 minutos, Sorriso trouxe da esquerda para dentro e finalizou forte. Lomba espalmou para o lado, e Helinho pegou rebote de esquerda para colocar o RB Bragantino à frente. Após cruzamento rasteiro de Veron, Atuesta teve duas chances de finalizar dentro da área. No entanto, foi bloqueado por Realpe nas duas.

De fora da área, Navarro arriscou finalização e parou em defesa de Maycon. Foi a última chegada dos 45 minutos iniciais.

Depois de início travado da etapa final, o RB Bragantino chegou com perigo em contra-ataque. Artur recebeu pela direita, trouxe para dentro e finalizou com muito perigo. Na sequência, Navarro teve grande chance para marcar seu primeiro gol pelo Palmeiras, mas pegou mal de esquerda e mandou em cima do goleiro.

Aos 33 minutos, Navarro foi derrubado por Cleyton dentro da área. Após checar a imagem na cabine, o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Deyverson mandou no canto direito e deixou tudo igual. Logo em seguida, o centroavante reclamou acintosamente após a marcação de uma falta e foi expulso.

O Verdão teve grande chance para virar o jogo, mas Gabriel Silva desperdiçou. Garcia cruzou rasteiro, e o atacante finalizou para fora. O Bragantino respondeu com Bruninho, que pegou rebote dentro da área e finalizou no ângulo oposto, exigindo boa defesa de Lomba.

