Palmeiras vira sobre o Liverpool-URU e lidera grupo na Copa Libertadores

(Foto:Reprodução) – Depois de faturar o tricampeonato paulista, o Palmeiras conquistou sua primeira vitória nesta edição da Libertadores ao vencer o Liverpool-URU, por 3 a 1, de virada. Rosso abriu o placar para os visitantes, enquanto Aníbal Moreno, Flaco López e Estêvão anotaram os gols palmeirenses, no Allianz Parque, em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da competição.

Com este resultado, o Palmeiras assume a liderança do Grupo F, com quatro pontos, à frente de Independiente del Valle, com a mesma pontuação, e de Liverpool e San Lorenzo, ambos com um, ocupando a terceira e quarta colocações, respectivamente.

O próximo compromisso do Verdão pela Libertadores é no dia 24 de abril, quando enfrenta o Independiente del Valle, no Estádio Banco Guayaquil, às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada. Enquanto o Liverpool-URU duela com o San Lorenzo, no dia 23, no Uruguai.

Antes de disputar mais uma rodada do torneio continental, a equipe de Abel Ferreira estreia no Campeonato Brasileiro no domingo, diante do Vitória, no Barradão, em Salvador, às 18h30. Já o Liverpool-URU duela com o Montevideo Wanderers, na segunda-feira, pelo Campeonato Uruguaio.

1° tempo

Com três minutos, na primeira finalização do jogo, o Liverpool-URU abriu o placar. Luciano Rodriguez cobrou falta direto e Weverton espalmou para frente. Jean Rosso, no rebote, estufou as redes. O bandeirinha marcou impedimento em campo, e após pouco mais de cinco minutos de análise do VAR, o árbitro validou o gol. Aos 16, o Palmeiras deu uma resposta. Em cobrança de falta, Veiga tocou para Ríos, que soltou uma pancada, mas viu Lentinelly salvar.

Aos 17, Flaco López aproveitou cruzamento de Aníbal Moreno e cabeceou com perigo para mais uma defesa do goleiro adversário. Em seguida, Estêvão fez boa jogada pela direita, se livrou da marcação e tocou atrás para Raphael Veiga, que mandou por cima do gol do Liverpool. O Palmeiras até buscou o ataque, mas encontrou dificuldades para levar mais perigo ao gol do Liverpool. Por volta dos 35 minutos, o adversário arrancou em contra-ataque depois de o Verdão desperdiçar uma chance e levou perigo ao gol de Weverton em tentativa de Diego García.

Após o susto, a equipe da casa deixou tudo igual nos acréscimos. Aníbal Moreno aproveitou a bola na área depois de cobrança de escanteio de Veiga e cabeceou certeiro para empatar aos 50 minutos. Pouco antes de o árbitro apitar o fim do primeiro tempo, o Verdão quase conseguiu a virada. Luís Guilherme avançou bem pela esquerda e tocou na área para Flaco. O argentino ajeitou a bola, mas finalizou em cima do goleiro. A bola seguiu viva da área e o camisa 42 arriscou mais uma vez, mas viu Ignacio Rodríguez tirar em cima da linha.

O Palmeiras levou perigo aos sete minutos do segundo tempo. Veiga cobrou falta direto e Lentinelly defendeu. Em seguida, após boa tabela entre Ríos e Estêvão, Rony ficou com a bola na área, mas não conseguiu finalizar. O Alviverde, então, conseguiu a virada aos 12 minutos. Veiga levantou a bola na área e Flaco empurrou para o fundo do gol. Na sequência, o time de Abel Ferreira levou perigo em um chute cruzado de Ríos. O goleiro, porém, defendeu.

Lentinelly voltou a salvar sua equipe depois de chegara de Estêvão pela direita. O garoto de 16 anos arriscou de dentro da área e viu o arqueiro fazer a defesa. Em seguida, o camisa 41 recebeu bom lançamento de Veiga, dentro da área, e finalizou com perigo mais uma vez. Depois de tanto insistir, Estêvão finalmente deixou o dele aos 20 minutos. Ele aproveitou o cruzamento de Veiga e balançou a rede.

O Verdão chegou ao marcar o quarto gol, com Gustavo Gómez, após cobrança de falta de Veiga, mas o lance foi anulado por impedimento. Já nos minutos finais, Vanderlan cruzou na área, Rony chegou na bola, mas mandou para fora.

Fonte:Gazeta Esportiva e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/04/2024/06:31:56

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...