Vasco arranca empate com o Náutico em São Januário pela Série B

Dominado no primeiro tempo, o Vasco reagiu na etapa final e foi buscar o empate com o Náutico: 1 a 1, neste domingo, em São Januário, pela 12ª rodada da Série B. Morato, aos 46 minutos da etapa final, salvou o clube carioca.

O Vasco vinha de quatro vitórias seguidas em São Januário e precisava derrubar o líder para chegar ao G-4 pela primeira vez nesta Série B. Evitou a derrota, mas continua fora do bloco que sobe para a elite.

Com o empate, o Vasco agora tem 18 pontos e está na sétima colocação. O Náutico lidera a Série B com 26 pontos.

Na próxima rodada, o Vasco visita o CSA, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), enquanto o Náutico, no mesmo dia e horário, recebe o Brasil de Pelotas.

O Náutico levou perigo logo no primeiro minuto. Após cruzamento, Marciel desviou e a bola foi para fora. O Vasco demorou a criar. Aos 17, Pec foi lançado e tocou para Cano marcar, mas ele estava impedido na origem da jogada. O gol foi corretamente anulado.

A resposta do Timbu foi em bola parada. Jean Carlos cruzou para área e Carlão, livre, não conseguiu completar para o gol. Quem vacilou depois foi Gabriel Pec. Ele ficou com rebote, após chute de Andrey, mas tentou cruzar, em vez de chutar, e recuou para Alex Alves.

Uma das armas do Náutico, a bola parada funcionou. Jean Carlos cobrou escanteio fechado e Vinícius, na primeira trave, desviou para o fundo da rede: 1 a 0, aos 32 minutos. Vanderlei precisou trabalhar na sequência, em finalização de Jean Carlos. O goleiro também salvou chute de Trindade. O Vasco viu o Timbu ser superior no primeiro tempo.

Marcelo Cabo fez duas mudanças no Vasco no intervalo. Ele lançou Juninho e Léo Jabá. Saíram Galarza e MT. Jabá quase empatou em jogada individual. A finalização foi para fora, com perigo. Vanderlei precisou evitar o segundo do Náutico. Após cobrança de escanteio, Kieza ganhou pelo alto e obrigou o goleiro vascaíno a salvar.

Cabo fez outra alteração e lançou Morato no lugar de Pec. O empate quase saiu na sorte. Após cruzamento da esquerda, Camutanga tentou cortar, mas quase fez contra: a bola bateu no travessão.

A luta do Vasco foi recompensada. Aos 46 minutos, Morato foi lançado e encheu o pé: 1 a 1, aos 46 minutos. O Náutico quase marcou, mas Vanderlei salvou o clube carioca.

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

