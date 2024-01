Papa Francisco afirma que prazer sexual é um ‘presente de Deus’

Durante seu discurso, o Papa fez uma distinção entre castidade e abstinência sexual.

Durante uma audiência nesta quarta-feira (17), o Papa Francisco surpreendeu os fiéis ao declarar que o prazer sexual é um “presente de Deus”. O pronunciamento ocorreu na sala Paulo VI, em Roma, durante uma discussão sobre temas relacionados ao vício da luxúria. O pontífice, de 87 anos e originário da Argentina, destacou que, no cristianismo, não há condenação do instinto sexual.

O líder religioso enfatizou a importância do prazer sexual, mas alertou sobre os perigos que ele enfrenta na sociedade moderna. Francisco criticou a pornografia, considerando-a uma influência prejudicial que compromete a verdadeira essência do prazer sexual.

Durante seu discurso, o Papa fez uma distinção entre castidade e abstinência sexual. Ele explicou que a castidade é uma virtude que deve estar ligada à vontade de nunca possuir o outro, não se limitando apenas à abstinência de atos sexuais. Além disso, ele classificou a luxúria como um “vício perigoso”, ressaltando os desafios enfrentados ao longo da vida para superar a “objetificação” do outro.

O líder da Igreja Católica mencionou que muitos relacionamentos começam bem, mas podem se tornar tóxicos devido à posse, falta de respeito e limites. Segundo o Papa, o verdadeiro amor envolve doação e serviço, não posse, e a ausência de amor leva à solidão e tristeza.

Recentemente, Francisco aprovou a bênção de casais considerados “irregulares” aos olhos da Igreja, incluindo aqueles que se casaram mais de uma vez e casais do mesmo sexo, desde que as bênçãos ocorram fora dos rituais litúrgicos.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/01/2024/08:58:20

Notícias gratuitas no celular

Siga o Instagram do Folha do Progresso

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...