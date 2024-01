PF cumpre 10 mandados na 24ª fase da operação Lesa Pátria; deputado Carlos Jordy é um dos alvos

Agentes da PF fazem buscas no gabinete do parlamentar na Câmara dos Deputados.

O deputado federal Carlos Jordy (PL/RJ) é um dos alvos da 24ª fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada na manhã desta quinta-feira (18), pela Polícia Federal. Estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal (STF), sendo oito deles no estado do Rio de Janeiro e dois no Distrito Federal. Entre os locais onde os agentes realizam buscas está o gabinete de Jordy, na Câmara dos Deputados.

Segundo a PF, essa fase da operação tem como objetivo identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram atos antidemocráticos ocorridos entre outubro de 2022 e o início do ano passado, no interior do estado do Rio de Janeiro.

Em tese, os investigados podem responder pelos seguintes crimes:

abolição violenta do Estado Democrático de Direito,

golpe de Estado,

associação criminosa,

incitação ao crime.

Até o fechamento dessa matéria, o deputado Carlos Jordy ainda não havia se manifestado sobre a operação.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/01/2024/08:30:38

