Papa Francisco anuncia que vai canonizar 14 novos santos; veja a lista

Reconhecimento católico ocorrerá no Dia Mundial das Missões, no próximo domingo

Papa Francisco voltou a falar sobre as guerras

O papa Francisco anunciou nesta quarta-feira (16) que irá canonizar 14 beatos no próximo domingo (20), durante o “Dia Mundial das Missões 2024”, tradicional encontro católico onde o Pontífice traz uma reflexão profunda sobre o papel da igreja e dos cristãos perante o evangelho.

“Irei canonizar 14 beatos, 14 novos santos. Convido a todos a conhecer esses novos santos e a pedir a eles por intercessão, pois são um claro testemunho da ação do Espírito Santo na vida da igreja”, declarou o Santo Padre durante a audiência geral no Vaticano, sem dar mais detalhes.

Segundo o Vatican News, os santos são:

Mártires de Damasco: Pe. Manuel Ruiz López e seus sete companheiros, além dos irmãos maronitas Abdel Moati, Francisco e Rafael Massabki. Eles foram mortos em 1860 durante a Guerra Civil Síria, por ódio à fé;

Pe. Giuseppe Allamano (italiano), fundador dos Missionários da Consolata;

Ir. Elena Guerra (italiana), fundadora das Oblatas do Espírito Santo;

Ir. Marie-Léonie Paradis (canadense), fundadora das Pequenas Irmãs da Sagrada Família.

Além dos 14 beatos, Carlo Acutis também deve se tornar o primeiro santo millenial no domingo.

Já ao final do encontro, o Papa voltou a citar alguns dos atuais conflitos globais, pedindo, mais uma vez, pela paz.

“Não nos esqueçamos dos países em guerra. Não nos esqueçamos da atormentada Ucrânia, da Palestina, Israel, Mianmar. Irmãos e irmãs, não nos esqueçamos que a guerra é sempre, sempre, uma derrota. Não nos esqueçamos disto e rezemos pela paz, lutemos pela paz”, concluiu Francisco.

