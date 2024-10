Leilões do Detran têm veículos conservados que custam a partir de R$ 300 no Pará; veja

Do total dos veículos nesta condição, 17 estão sendo ofertados em Belém, e outros municípios do Pará também estão na lista

Os leilões vão ocorrer entre os dias 28 e 31 de outubro com preços atrativos ()

Dois avisos de leilão foram divulgados nesta quarta-feira (16) pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA), por meio do Diário Oficial. Estão sendo ofertados veículos conservados e sucatas, inclusive aquelas que as peças podem ser aproveitadas em outros veículos. Os leilões vão ocorrer entre os dias 28 e 31 de outubro com preços atrativos. Os locais, datas e horários dos leilões constam nos editais, disponíveis aqui.

O documento que tem a maior quantidade de veículos conservados é o de número 17/2024. Por exemplo, apenas em Belém, há 17 veículos sendo ofertados nesse estado – confira a lista no infográfico. O menor preço é o de uma Yamaha YBR 125K do ano 2008/2008, que custa, no leilão, R$ 1.100. Já o valor mais alto fica na casa dos R$ 10,5 mil, por um Toyota Etios SD XLS 15 2016/2017. Há quase 120 veículos conservados no total, contando ainda os municípios de Santarém, Itaituba, Altamira, Marabá e Parauapebas.

Já no edital de número 18/2024, que traz quatro veículos conservados em três cidades paraenses, chama atenção uma Suzuki EN125 2011/2012 por R$ 300, em Itaituba, como mostra o Detran. Há ainda uma Honda C100 Biz 2002/2002 por R$ 1.200, em Santarém; uma Honda Pop100 2015/2015 por R$ 1.400, em Altamira; e uma Honda NX-4 Falcon 2007/2007 por R$ 2.700, também em Itaituba, no Pará. Acesse o site do Detran para conferir todos os veículos.

Os leilões, segundo informações do Detran, são referentes à alienação de veículos removidos ou recolhidos pelo órgão nos pátios da Vip Leilões há mais de 60 dias, conforme a legislação. Além dos veículos conservados, que são destinados à circulação, há também a oferta de sucatas, sucatas aproveitáveis (aquelas cujas peças poderão ser reaproveitadas em outro veículo) e sucatas aproveitáveis com motor inservível (aquelas cujas peças poderão ser aproveitadas em outro veículo, com exceção da parte do motor que conste sua numeração).

Regras

Poderão participar do certame e oferecer lances verbais, de forma online, dos lotes de veículos conservados, pessoas físicas e jurídicas, inscritas respectivamente no CPF e no CNPJ do Ministério da Fazenda, possuidores de documento de identidade Já nos lotes de sucatas, podem participar empresas do ramo do comércio de peças usadas reguladas pela Lei nº 12.977/2014, sendo necessária a comprovação do ramo de atividade de comércio de peças usadas.

Não será permitida a participação de servidores do Detran-PA e aqueles que, a qualquer título, recebam numerários dos cofres da instituição, inclusos os terceirizados e os temporários; pessoas físicas ou jurídicas declaradas inidôneas ou punidas com a suspensão temporária de participação em licitação; o arrematante fica proibido de dar lances ao lote do qual é proprietário; pessoas menores de 18 anos não emancipadas; e funcionários, prepostos e membros da equipe do leiloeiro e da empresa organizadora do leilão.

Os bens serão arrematados e pagos integralmente à vista, imediatamente após a arrematação. Os compradores farão o pagamento de 100% do valor do lance mais o percentual de 5% do valor do lote arrematado, referente à comissão do leiloeiro, e mais 5%, referente à taxa de administração. O pagamento será realizado por meio de boleto bancário emitido no dia do leilão pela VIP Leilões.

Confira a lista de veículos conservados em Belém

Edital 17/2024

Fiat Uno Economy 2014/2014: R$ 6.600

Toyota Etios SD XLS 15 2016/2017: R$ 10.500

Honda CG 125 Fan 2011/2011 R$ 1.500

Honda NXR 150 Bros 2014/2014: R$ 2.500

Honda CG 150 Fan 2010/2011: R$ 1.800

Honda CG 125 Fan 2011/2011: R$ 1.900

Honda CG 150 Fan 2010/2010: R$ 1.700

Honda NXR 150 Bros 2010/2010: R$ 1.900

Honda CG 125 Fan 2013/2013: R$ 1.600

Honda CBX 250 Twister 2008/2008: R$ 2.400

Honda NXR 160 Bros 2014/2015: R$ 2.700

Honda Pop 100 2015/2015: R$ 1.400

Honda Biz 125 2010/2011: R$ 1.900

Honda CG 150 Titan 2009/2009: R$ 1.600

Yamaha YBR 125K 2008/2008: R$ 1.100

Honda CG 125 Fan 2012/2012: R$ 1.500

Honda CG 125 Cargo 2010/2010: R$ 1.300

Fonte: Elisa Vaz e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2024/14:23:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...