Pará abre 111 vagas para 48 localidades em nova etapa do Mais Médicos

Furo da Mucura, na zona rural de Barcarena: novo edital abre vagas para assistência à saúde (Foto:Reprodução/Ivan Duarte)

A maioria dos municípios está incluída na faixa da extrema pobreza no Estado

O Ministério da Saúde (MS) publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (13), nova etapa do Programa Mais Médicos com lançamento de edital que oferece duas mil vagas em 790 municípios brasileiros priorizando o que possuem altos índices de vulnerabilidade social. As inscrições começam a partir de 27 deste mês. Do total de vagas, 111 estão destinadas para 48 locais no estado do Pará, dos quais um é o Distrito Indígena (Dsei) Guamá-Tocantins e os demais são municípios paraenses. Os destaques vão para Ananindeua (9 vagas), Marabá e Igarapé Miri (8 cada), Santarém e Breu Branco (6 vagas cada).

Além desses municípios, as demais localidades com vagas no Pará são: Abaetetuba (1), Acará (3), Altamira (3), Anapu (1), Augusto Corrêa (4), Aurora do Pará (2), Bagre (1), Baião (3), Barcarena (3), Belterra (1), Bragança (3), Cametá (3), Castanhal (3), Dsei Guamá-Tocantins (1), Eldorado dos Carajás (1), Floresta do Araguaia (1), Igarapé Açu (1), Inhangapi (1), Ipixuna do Pará (1), Irituia (3), Itaituba (3), Jacareacanga (1), Jacundá (2), Marapanim (1), Marituba (3), Medicilândia (1), Nova Timboteua (1), Novo Progresso (1), Oeiras do Pará (1), Ourilândia do Norte (2), Parauapebas (1), Piçarra (4), Placas (1), Portel (1), Redenção (2), Rondon do Pará (1), Rurópolis (1), Salvaterra (1), São Miguel do Guamá (1), São Sebastião da Boa Vista (1), Tailândia (1), Ulianópolis (3) e Vigia (1).

ATENÇÃO PRIMÁRIA

De acordo com o Ministério da Saúde, o novo edital prioriza a participação de profissionais formados e habilitados com profissionais com registro (CRM) no Brasil. A expectativa do MS é que mais de seis milhões de pessoas que vivem nas áreas mais vulneráveis do Brasil tenham assistência na Atenção Primária reforçada nesta nova etapa do Programa Mais Médicos.

As cerca de 2 mil vagas são para os profissionais do Mais Médicos atenderem as populações de áreas historicamente com maiores dificuldades de acesso, como a exemplo das ribeirinhas, fluviais, quilombolas e indígenas, que dependem do atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Ainda segundo o MS, os médicos devem começar a atuar na Atenção Primária desses municípios a partir de junho deste ano.

Para ter acesso à relação de vagas iniciais por municípios, clique acesse aqui.

Novidades

Ainda segundo o MS, esta nova etapa corresponde ao 18º Ciclo do programa, que, nesta primeira fase, vai priorizar a participação de médicos formados e habilitados, com registro em qualquer CRM Brasil.

Além disso, para garantir imparcialidade na escolha dos médicos com CRM Brasil, o MS estabeleceu critérios de classificação, como títulos de Especialista e/ou Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade. A medida visa também garantir profissionais qualificados, preferencialmente com perfil de atendimento para a Atenção Primária.

Caso haja vagas remanescentes dessa primeira etapa, as oportunidades serão estendidas, em um segundo chamamento público, aos profissionais brasileiros formados em outros países e que já tenham habilitação para o exercício da Medicina no exterior.

Outra novidade deste edital é que toda a documentação desses médicos deverá ser enviada ao MS, pela internet, já no ato de inscrição. Essa mudança garante que apenas profissionais já habilitados participem do chamamento público, o que deverá contribuir para otimizar tempo e recurso.

Inscrições

Os profissionais com CRM Brasil interessados em aderir ao programa Mais Médicos terão entre os dias 27 e 29 deste mês para fazer a inscrição, que será realizada, exclusivamente, pela internet, por meio do Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP), no site do programa: http://maismedicos.gov.br.

No mesmo endereço eletrônico, os gestores municipais terão a partir desta segunda (13) até a próxima sexta (17) para acessar o SGP, a fim de renovarem ou aderirem às vagas. Depois dessa etapa, deverão fazer a confirmação. Nesse momento terão conhecimento do número de vagas destinadas aos municípios que vão receber os profissionais do Mais Médicos.

Para mais detalhes, acesse o Edital nº 10/2019 (adesão e/ou renovação de municípios) no link pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/05/2019&jornal=530&pagina=101&totalArquivos=231. Já o edital Edital nº 11/2019 (adesão de médicos) está no link http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/05/2019&jornal=530&pagina=103&totalArquivos=231.

Por:Cleide Magalhães/O Liberal.

