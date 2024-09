Pará adota integração com plataformas ambientais federais

Marcelo Seabra/Agênccia Pará | Rodolpho Zahluth Bastos apresentou a situação ambiental do Pará em reunião com STF.

Osecretário-adjunto de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, Rodolpho Zahluth Bastos, apresentou um panorama da situação ambiental do Estado, em meio a queimadas e estiagens, durante reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, em Brasília. O ministro reconheceu a gravidade da situação ao autorizar, dia 15, o governo federal a emitir créditos extraordinários fora da meta fiscal — sem impacto nos balanços do governo — até o fim do ano, exclusivamente para o combate ao fogo que atinge 60% do território nacional.

Integração

No encontro, ocorrido na última quinta-feira, com a presença de representantes dos estados da Amazônia Legal, Rodolpho Zahluth Bastos destacou a integração dos sistemas do Pará com plataformas ambientais federais, como o Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental do Pará (Simlam) e o Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (Sisflora), em conformidade com o Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor) para autorizações de supressão vegetal.

PESAR

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), lamentou a morte da menina Sara Raabe Silva do Nascimento, de 5 anos, encontrada morta neste domingo, 22, em Altamira. Ela estava desaparecida desde a última quarta-feira e seu corpo foi localizado após a prisão do suspeito do crime. ‘Minha solidariedade e abraço à família e aos amigos. O suspeito foi identificado e preso. Desde o desaparecimento, as forças de segurança, em especial o Corpo de Bombeiros do Pará, estavam nas buscas na região. O caso segue sob investigação da Polícia Civil’, postou o governador no seu Instagram.

Expansão

O Governo do Pará segue com a expansão das Usinas da Paz em todas as regiões do Estado e prepara a entrega de seis novos complexos ainda em 2024. As obras de construção já estão com mais de 90% concluídas nos municípios de Marabá, Bragança, Castanhal, Abaetetuba, Cametá e Capanema. Ao todo 28 Usinas da Paz estão em construção, atualmente, e a expectativa é de que, até o final de 2026, o Pará tenha 40 novos complexos espalhados pelos municípios polos de todas as regiões de integração do Estado.

Cidadania

Considerado um dos maiores programas de cidadania e assistência social do Brasil, as Usinas da Paz são complexos multifuncionais que oferecem mais de 70 serviços gratuitos à população, como cursos profissionalizantes, serviços de emissão de documentos, reforço escolar, eventos e outras ações de cidadania, esporte, saúde e lazer. Atualmente, nove Usinas já estão em pleno funcionamento, nos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Parauapebas e Canaã dos Carajás.

Incêndios

Levantamento atualizado no meio deste mês pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), aponta que 11,2 milhões de pessoas já foram diretamente afetadas por incêndios florestais nas cidades brasileiras desde o início deste ano. Os prejuízos econômicos com as queimadas chegaram a R$ 1,1 bilhão. No recorte divulgado hoje e levando em consideração apenas os dados de 2024, 538 Municípios decretaram situação de emergência por conta dos incêndios.

Alerta

O crescimento é alarmante quando é feita a comparação com o ano passado, com 3.800 pessoas afetadas e apenas 23 Municípios tendo decretado situação de emergência. A CNM defende a criação de um Consórcio Nacional para Gestão Climática e Prevenção de Desastres. Estudos mostram que os municípios não estão preparados para enfrentar as questões climáticas: mais de 94% enfrentam dificuldades nessa área.

Para as Eleições 2024, o número de eleitores que declararam ter alguma deficiência ou mobilidade reduzida cresceu 25% em relação a 2020, passando de 1.157.619 para 1.451.846. Destes, 714.829 são mulheres, 736.922 são homens, e 95 pessoas não informaram o gênero.

No Pará são 71.738 eleitores portadores de deficiência. Desse total 21.408 (25,08%) declararam ter deficiência de locomoção, 14.556 (17,54%) afirmaram ter deficiência visual; 7.930 (9,56%) deficiência auditiva e 2.290 (2,76%) declararam dificuldade para o exercício do voto.

O eleitorado acima de 70 anos também registrou crescimento, aumentando 12%, de 13.508.088 em 2020 para 15.208.667 em 2024, representando 9% dos eleitores aptos a votar em 6 de outubro. Desse total, 4.826.663 são eleitores com mais de 79 anos.

No Pará, segundo dados do TRE do Pará o eleitorado com mais de 79 anos na capital é de 24.092 (2,28%) pessoas, sendo 15.005 (62,28%) formado por mulheres e 9,087 (37,72%) formado pelo público masculino

O Indicador de Recuperação de Crédito das Empresas da Serasa Experian mostra que, no Norte do país, do acumulado de dívidas das companhias que foram negativadas em abril, 4 em cada 10 (45,8%) foram pagas ou renegociadas em até 60 dias. O Pará registrou percentual e 46,8% de pagamentos.

