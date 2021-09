Polícia Federal paralisa garimpos ilegais e destrói maquinários dentro da Terra Indígena Kayapó no Pará – (Foto Crédito: Divulgação/PF)

A operação “Muiraquitã 2”, da Polícia Federal, paralisou garimpos clandestinos dentro da Terra Indígena Kayapó, entre os municípios de Cumaru do Norte e Ourilândia do Norte, no sudeste do Pará. A operação foi marcada por protesto de garimpeiros na rodovia PA-287, que interditou a via. O número de garimpos paralisados não foi informado.

Foram inutilizadas 26 escavadeiras hidráulicas e 67 motores-bombas, além da apreensão de 59 mil litros de óleo diesel e 3 caminhões, sendo um bitrem. Quatro pessoas foram presas em flagrante, até então. Amostras de ouro também foram coletadas e, após analisadas, devem constar no banco de dados da PF para ajudar a identificar a origem de futuras apreensões do mineral.

Segundo a PF, a operação, de combate a prática de garimpos ilegais na TI Kayapó, teve envolvimento de 220 integrantes dos órgãos de segurança pública. A ação tem como base em decisão judicial do Supremo Tribunal Federal (STF), ttendo como foco a retirada de invasores da área indígena e a desativação de garimpos, com a apreensão de materiais e destruição de maquinários utilizados na prática ilegal, além da repressão de outros crimes ambientais gerados pela extração ilícita de minérios.

A Operação Muiraquitã 2 está no contexto de atuações da PF para proteção dos povos indígenas vulneráveis, a partir da identificação das terras indígenas submetidas a maior atuação de invasores, no território nacional. Outras ações estão em fase de planejamento em outras áreas.

Segundo a PF, o nome “Muiraquitã” se refere a artefatos talhados em pedra, chamada de amazonita, representando animais, especialmente sapos, mas também tartarugas ou serpentes. Teriam sido usados pelos povos indígenas Tapajós e Konduri, que habitavam a região do Baixo Amazonas, no Pará, até a chegada dos europeus, como amuletos, símbolos de poder, e ainda como material para compra e troca de objetos valiosos.

Com informações da PF

01 Set 2021 – 09h26

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...