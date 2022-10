Pará: Colombiano e comparsa são presos com armamento pesado

TAURUS CTT40 é uma carabina semiautomática, de fácil manejo e utilizada pela Policia Militar em operações urbanas. | Polícia Civil/Divulgação

Juan Sebastian Lodono Duque foi preso após um trabalho de investigação da Polícia Civil.

De acordo com o Código Penal brasileiro, o crime de porte ilegal de arma de fogo é inafiançável e pode render de 2 a 4 anos de prisão e multa.

A Polícia Civil prendeu na última quinta-feira (20), Juan Sebastian Lodono Duque e Elber Dias de Carvalho, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, no município de Capanema, região nordeste do Pará.

De acordo com relato dos policiais, a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima de que havia um veículo na cidade com dois homens armados, sendo um deles colombiano. Diante da denúncia, os agentes passaram a fazer várias rondas por bairros em que o veículo teria passado e obtiveram êxito em localizar em uma rua, do bairro Almir Gabriel, iniciando um monitoramento até a realização da abordagem na avenida Barão de Capanema, em frente a um bar.

Na direção do veículo estava Juan Sebastian, que apresentava sinais de embriaguez. Ao lado do carona estava Elber. No interior do veículo foi encontrada uma arma de fogo carabina semiautomática calibre .40, com quatro carregadores e 110 munições.

A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Capanema para realização do procedimento de autuação do crime, onde ficou à disposição da Justiça. (Com informações do Wesley Costa Rabelo/DOL).

