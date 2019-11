Para democratizar a internet em escolas públicas MEC amplia o projeto Educação Conectada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

*Matéria produzida com informações do MEC

Durante o anúncio feito em coletiva, nessa semana, o ministro da educação Abraham Weintraub ressaltou que a medida tem a ver com as mudanças anunciadas para o Exame Nacional do Ensino Médio. “Para ter o Enem Digital é preciso dar condições iguais para todos”.

Escolas públicas estaduais e municipais devem receber conexão de internet. Na rede municipal, são 13.634 unidades de ensino com mais de 5,5 milhões de estudantes. Já na rede estadual de educação básica o total é de 10.828 escolas com 6,1 milhões de alunos.

Com o objetivo de democratizar o acesso à internet de qualidade em escolas públicas no Brasil, o Ministério da Educação (MEC) pretende ampliar o projeto Educação Conectada.

