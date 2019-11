Polêmica – Cliente se revolta com homem sem camisa em supermercado

(Foto:WhatsApp Jornal Folha do Progresso) – Um homem não identificado foi flagrado por cliente em um supermercado sem camisa, e resolveu divulgar a foto para chamar atenção da direção da empresa.

Ao Jornal Folha do Progresso , o cliente informou caso ocorreu na semana passada, que ele mesmo tirou a foto, para ele atitude do cidadão é incorreta, e a direção do supermercado peca em deixar que pessoas mal vestidas usem do ambiente que circula centenas de pessoas diariamente. Para o leitor que enviou a foto para o Jornal Folha do Progresso, no momento do flagra estava com a esposa e filhos , o caso deve ser tratado como importunação ofensiva ao pudor e ato obsceno. Pediu para divulgar o fato.

O jornal Folha do Progresso consultou advogado que fez seguinte relato sobre o caso.

Opinião: Advogado fala sobre polêmica da camisa em supermercado –

Primeiramente, a lei proíbe que estabelecimentos comerciais se recusem a vender ou negue de prestar serviço, isso é crime, punível com prisão de até 2 anos mais multa. Estabelecimento não pode negar de atender o cliente, por esta mal vestido, isso é caso de Policia. Porém, pode o estabelecimento criar normas proibitivas, desde que estiverem escritas e fixadas na porta, em local visível e bem divulgado, em conformidade com artigo 14 do Codigo de Defesa do Consumidor.

Ainda assim, o cliente deve ser abordado de forma digna e respeitosa antes de entrar no estabelecimento, devendo ser informada na entrada (impedido), após entrar a gerencia não mandar o consumidor se retirar sob pena de responder por danos morais e constrangimentos.

Na minha modesta opinião, um supermercado de grande porte deve se atentar a gerar um serviço de qualidade e buscar o melhor preço para consumidor, não se apegar em coisas tão irrelevante quanto ao trajes e vestias de clientes,Concluiu.

