Pará deve ter chuvas acima do normal no primeiro trimestre de 2023

Expectativas são de chuvas acima do normal, no Pará. — Foto: Bruno Cecim / Ag. Pará

Há indicativo de chuvas acima do normal em grande parte do estado.

A Rede de Previsão Climática e Hidrometeorológica do Pará informou que os primeiros três meses deste ano (janeiro, fevereiro e março) devem ter chuvas acima do normal na maioria das regiões

Segundo a Rede, em pontos isolados, principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste, o clima vai ser diferente, com chuvas na categoria normal e abaixo do normal nesse período.

Para janeiro de 2023 há indicativo de chuvas acima do normal em grande parte do Pará. A exceção fica por conta dos municípios de Alenquer, Almeirim, Curuá, Faro, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha e Terra Santa, com previsão de chuvas normal e abaixo do normal.

A Rede é formada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Instituto Nacional de Meteorologia (Inpe), Universidade Federal do Pará (UFPA) e pelo Centro Gestor Operacional do Sistema de Vigilância da Amazônia (Censipan).

Previsão para a RMB

Na análise e previsão climática para fevereiro, o boletim aponta tendência de chuvas acima do normal em toda a porção Norte, Região Metropolitana de Belém, Nordeste e faixa central do Estado.

“Em março, as chuvas consideradas acima do normal devem prevalecer em grande parte do Estado do Pará. As informações e previsões climáticas consensuais são baseadas na análise dos campos atmosféricos e oceânicos, além de resultados dos modelos globais de previsão climática e outros parâmetros observados”, explicou Antônio Sousa, meteorologista da Semas. (Com informações do g1 Pará — Belém).

