Vaca louca: Ministério da Agricultura anuncia suspensão de exportação de carne para China

Seguindo o protocolo sanitário oficial, as exportações para a China estarão temporariamente suspensas a partir desta quinta-feira (23) (Foto: Arquivo / Agência Brasil)

Na noite desta quarta-feira (22), o Ministério da Agricultura divulgou que após “a confirmação de um caso de Encefalopatia Espongiforme Bovina (mal da “vaca louca”) em um animal macho de 9 anos em uma pequena propriedade no município de Marabá (PA), as exportações para a China estarão temporariamente suspensas a partir desta quinta-feira (23), conforme preconiza o protocolo.

O Ministério também informou que “no entanto, o diálogo com as autoridades está sendo intensificado para demonstrar todas as informações e o restabelecimento do comércio da carne brasileira.

Leia também:Caso suspeito de mal da ‘vaca louca’ é da região sudeste do Pará, afirma agência de governo

“Foi feito o comunicado à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) e as amostras foram enviadas para o laboratório referência da instituição em Alberta, no Canadá, que poderá confirmar se o caso é atípico”, informou o Mapa.

O Ministério também divulgou que “o animal, criado em pasto, sem ração, foi abatido e sua carcaça incinerada no local. O serviço veterinário oficial brasileiro está realizando a investigação epidemiológica que poderá ser continuada ou encerrada de acordo com o resultado”.

“Todas as providências estão sendo adotadas imediatamente em cada etapa da investigação e o assunto está sendo tratado com total transparência para garantir aos consumidores brasileiros e mundiais a qualidade reconhecida da nossa carne”, ressaltou o ministro Carlos Fávaro.

Adepará confirma caso de mal da vaca louca no Pará

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) confirmou nesta quarta-feira (22) que o teste em laboratório com uma amostra de um gado morto no Pará deu positivo para encefalopatia espongiforme bovina, conhecida como mal da vaca louca.

A Adepará afirma que as 160 cabeças de gado estão isoladas, numa pequena localidade do sudeste do Estado. E que a propriedade foi inspecionada e interditada preventivamente.

Forma atípica da doença

Segundo a Adepará, “a sintomatologia indica que se trata da forma atípica da doença, que surge espontaneamente na natureza, não causando risco de disseminação ao rebanho e ao ser humano”.

Para confirmar situação de isolamento e controle, explicou a agência, amostras foram enviados para laboratório no Canadá para tipificação do agente, se clássica ou atípica.

O governo do Estado afirma que está em contato permanente com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), e “trata do tema com transparência e responsabilidade”.

Por:Jornal Folha do Progresso em 23/02/2023/07:34:26 com informações do Portal O Liberal

