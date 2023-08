Pará deverá ter 100% do gado bovino rastreado e chipado

(Foto:Reprodução) – O governador Helder Barbalho falou sobre a proposta durante os Diálogos Amazônicos

Promover a compreensão de que a preservação da Amazônia vai muito além de apenas evitar o desmatamento, mas sim promover políticas que desenvolvam a região em todos os aspectos, seja ele cultura, econômico ou social, é um dos objetivos dos Diálogos Amazônicos, que ocorrem em Belém desde a sexta-feira (4) e seguem até domingo (6), antecedendo a Cúpula da Amazônia.

A discussão do desenvolvimento econômico sustentável foi discutido na manhã deste sábado (5) no Hangar. Entre os temas, o governador do Pará, Helder Barbalho, falou sobre planos para o desenvolvimento da pecuária dentro do conceito da bioeconomia, como forma de garantir a qualidade do produto e crescimento econômico do Estado e produtores.

“Nós temos vocações do Estado que estão atreladas ao uso da terra, e há uma exigência internacional de conhecer a cadeia envolvida naquele item produzido e comercializado”, afirmou Helder. “O foco na rastreabilidade eu compreendo ser o principal instrumento para tornar o nosso produto mais competitivo, mas acima de tudo para evitar que haja qualquer tipo de movimento que dialogue com a possibilidade de produtos oriundos da Amazônia estejam com o uso da terra em questão, possam trazer embargos e sanções econômicas”.

O Pará foi o primeiro Estado do Brasil a apresentar um programa de rastreio do produto pecuário. O Selo Verde é uma ferramenta sobre da origem dos produtos da pecuária, no Pará, que são destinados à exportação, com o objetivo de demonstrar o passo a passo da cadeia produtiva, enfatizando a ausência de relação com possíveis casos de desmatamento como forma de atrair capital estrangeiro. Segundo o governador, o Pará agora irá dar um passo além.

“Nós devemos lançar agora, no segundo semestre, um plano muito ousado que estamos construindo, o primeiro grande case que fará com que 100% de todo o rebanho bovino do Estado do Pará seja rastreado.

Nós estamos falando de 26 milhões de cabeças de gado, o segundo maior rebanho bovino do Brasil, e a intenção é que todos eles estejam chipados e brincados e que possamos assegurar que toda a cadeia de proteína animal do Estado esteja com o rastreio”, afirmou Helder Barbalho.

“Nisso se fala não só da brincagem, mas também do cadastro rural, licença daquela propriedade, certificação da vigilância sanitária, e todos os componentes necessários para a competitividade de mercado”.

A ideia é que o projeto apresente não só benefícios para a cadeia produtiva como um todo, mas também beneficiar o produtor. “O desafio, que é a fase final, é de como eu conquisto a adesão desse produtor. O que ele ganha com isso? Precisamos fazer a agregação de valor para aqueles que praticam a atividade com sustentabilidade, para que isso gere agregação de valor e isto seja assimilado não pelo consumidor final, mas pela indústria da carne dentro do processo de práticas sustentáveis”.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Pedro Souza/assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/08/2023/07:50:14

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...