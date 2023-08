PF combate invasão de terras na Floresta Amazônica

Operação Balcão de Negócios investiga servidores suspeitos de falsificar documentos para particulares

A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (7/8) a operação Balcão de Negócios, com objetivo de investigar um grupo que seria responsável por falsificar e transferir, de forma fraudulenta, terras públicas da União para particulares.

São cumpridos cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em Itaituba/PA. Entre os alvos estão um corretor de imóveis e dois servidores só INCRA no município.

As investigações tiveram início após funcionários de um cartório de registros de imóveis local suspeitarem das assinaturas e da formatação de documentos do INCRA durante uma tentativa de transferência de imóvel público para terceiros. O cartório oficiou ao INCRA, que confirmou a falsificação dos documentos.

As investigações indicam que o grupo atuaria há vários anos oferecendo serviços dessa natureza na própria sede do INCRA no município.

Um corretor imobiliário, filho de um ex-titular do cartório de registro de imóveis na cidade, seria o elo entre os particulares interessados e os servidores que fraudariam a documentação.

O próprio INCRA já possuía diversos Procedimento Administrativos Disciplinares por fatos semelhantes contra servidores investigados.

Durante os levantamentos, um dos servidores investigados chegou a oferecer, espontaneamente, os serviços ilícitos aos policiais que atuavam de forma velada. As investigações seguem em andamento.

Fonte:Assessoria de Comunicação da PF no Pará / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/08/2023/05:25:27

