Pará é o estado com mais pessoas vivendo sem energia elétrica na Amazônia Legal, aponta pesquisa

Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA) aponta que, no estado, mais de 409 mil pessoas vivem às escuras. Pará possui diversas hidrelétricas, como a de Belo Monte, considerada a maior usina 100% nacional.

O Pará é o estado do Brasil com o maior número de pessoas vivendo às escuras. De acordo com pesquisa do Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA) divulgada nesta terça-feira (26), 990.103 brasileiros moradores da Amazônia Legal não têm energia elétrica em casa. No Pará, esta é a realidade de mais de 409 mil pessoas, apesar de o estado ter diversas hidrelétricas, entre elas, a de Tucuruí e de Belo Monte, considerada a maior hidrelétrica 100% nacional.

Onde falta luz na Amazônia

A organização desenvolveu uma metodologia analítica georreferenciada para permitir estimar e acompanhar a evolução desse número, em diferentes demarcações territoriais e classes populacionais como povos indígenas, extrativistas, quilombolas e assentados.

“Com os resultados desse trabalho, é possível planejar o montante de recursos para suprir o problema, em quanto tempo se quer atingir a universalização da energia elétrica na Amazônia e como ir além do acesso à energia para o bem-estar social ao promover também as atividades produtivas comunitárias”, explica Pedro Bara, pesquisador sênior do IEMA.

Estima-se que 19% da população que vive em Terras Indígenas na Amazônia esteja sem acesso à energia elétrica. Para a população que vive em Unidades de Conservação, esse número chega a 22% e, para assentados rurais, é de 10%.

Por G1 PA — Belém

26/11/2019 23h17

