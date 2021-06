Polícia Federal (PF) divulga resultado das provas do concurso com 1,5 mil vagas

Saíram o resultado final da prova objetiva e o provisório da discursiva do concurso

(Foto:Reprodução ) – A Polícia Federal divulgou, no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (11/6), o resultado final da prova objetiva e o resultado provisório da prova discursiva referentes ao concurso público para o provimento dos cargos de delegado, agente, escrivão e papiloscopista da corporação. As informações foram divulgadas pelo site Metrópoles.

São 1,5 mil vagas. Há expectativa de convocação de mais 500 excedentes. Os salários iniciais variam de R$ 12 mil a R$ 23 mil.

Os candidatos poderão ter acesso à prova discursiva e aos espelhos de avaliação e interpor recurso, das 10h do dia 14 de junho de 2021 às 18h do dia 15 de junho de 2021 (horário oficial de Brasília, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pf_21, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso). Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.

O edital de resultado final da prova discursiva e de convocação para o exame de aptidão física será publicado no Diário Oficial da União e divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pf_21, na data provável de 29 de junho de 2021.

11.06.21

