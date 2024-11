Homem é abordado por dirigir sem cinto e polícia encontra 1 tonelada de maconha

Caso ocorreu no município de Porangaba, na região de Sorocaba | Foto: Divulgação/SSP-SP

Droga estava escondida em uma caminhonete furtada; motorista foi preso em flagrante.

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu uma tonelada de maconha na região de Sorocaba, no interior de São Paulo, nesta quinta-feira (7).

De acordo com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), durante uma operação de fiscalização na rodovia Presidente Castello Branco, os policiais notaram que um homem dirigia sem a utilização do cinto de segurança.

Os agentes acompanharam a caminhonete e, ao estacionar no pedágio, abordaram o suspeito.

Durante a revista, os policiais notaram o nervosismo do suspeito e, ao se aproximarem da caminhonete, sentiram o cheiro da droga. Foram encontrados 1.384 tijolos de maconha, totalizando uma tonelada de entorpecentes. Na carroceria, também foram identificadas diversas placas de veículos.

Após consulta no sistema, os militares constataram que o veículo havia sido furtado no mês de abril deste ano. O motorista de 26 anos foi preso em flagrante.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o homem teria recebido a droga e a caminhonete na cidade de Londrina, no Paraná, e tinha como destino a capital paulista.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Porangaba, onde o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e localização/apreensão de veículo.

