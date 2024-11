STF pode negar pedido de Bolsonaro para ir à posse de Trump

Foto: Reprodução | Tendência da Corte é manter passaporte retido enquanto durar investigação sobre suposta tentativa de golpe.

O Supremo Tribunal Federal (STF) não deverá autorizar a liberação do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele viaje aos Estados Unidos e participe da posse do novo presidente americano, Donald Trump.

A tendência no STF é de manter a retenção do passaporte de Bolsonaro enquanto segue a investigação sobre seu possível envolvimento em um esquema golpista após as eleições de 2022.

Bolsonaro teve o passaporte apreendido por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, em medida ratificada pela Primeira Turma da Corte em outubro, por unanimidade. A retenção foi considerada essencial para evitar que o ex-presidente deixe o Brasil enquanto a apuração avança.

Moraes, ao justificar sua decisão, destacou que “o desenrolar dos fatos demonstrou a possibilidade de tentativa de evasão dos investigados”, e que esse risco pode aumentar conforme a investigação se aprofunda.

A Polícia Federal (PF) planeja concluir o relatório da investigação ainda este ano, e, após isso, o caso será encaminhado ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, para análise sobre a possível apresentação de denúncia contra Bolsonaro.

De acordo com a CNN, a defesa do ex-presidente deve solicitar ao STF a devolução do passaporte caso receba um convite formal para a posse de Trump.

Fonte: CNN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/11/2024/07:56:41

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...