Pará gera mais de 2,5 mil empregos com carteira assinada em outubro

Foto: Vitor Vasconcelos / Secom / PR | Nos dez primeiros meses de 2024, o Brasil abriu mais de 2,11 milhões de vagas e chegou ao maior estoque da história: 47,6 milhões.

O Pará fechou o mês de outubro com a criação de 2.536 novos empregos com carteira assinada. Os dados do Novo Caged foram divulgados nesta quarta-feira, 27 de novembro, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. No acumulado de janeiro a outubro de 2024, são 48,6 mil empregos formais gerados no estado, resultado de 417,4 mil admissões e 368,7 mil desligamentos.

Todos os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas tiveram saldos positivos no Pará em outubro. O destaque ficou por conta do setor do Comércio, que registrou a abertura de 1.454 novas vagas. Na sequência aparecem Serviços (504), Agropecuária (234), Indústria (214) e Construção (131).

A capital Belém foi o município com melhor saldo no estado em outubro, tendo gerado 804 novos postos. A cidade tem hoje um estoque de 299.078 empregos formais. Na sequência dos municípios com melhores desempenhos no mês no estado paraense aparecem Barcarena (508), Benevides (220), Marituba (180) e Tomé-Açu (169).

Infográfico 1 | Principais dados do Novo Caged referentes a outubro de 2024 – Fonte: MTE

NACIONAL — Em âmbito nacional, o Brasil teve saldo positivo de 132.714 empregos com carteira assinada em outubro. Com isso, o país acumula, nos dez primeiros meses de 2024, um saldo de 2,11 milhões de postos formais. Desde o início da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em janeiro de 2023, até outubro de 2024, o saldo é de quase 3,57 milhões de novos empregos com carteira assinada. Com isso, o Brasil chegou ao maior estoque de empregos formais da história. São 47,63 milhões de pessoas trabalhando com carteira assinada.

Confira o Painel de Informações do Novo Caged

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2024/13:55:08

