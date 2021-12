Pará iniciará Novo Ensino Médio com 600 escolas públicas

Proposta pedagógica traz opções de formação para estudantes e vigora a partir de 2022 (Foto:Marcelo Seabra / Arquivo Agência Pará)

Mais de 64% das escolas da rede estadual terão o novo ensino médio já em 2022

No ano letivo de 2022, estudantes brasileiros, em especial, paraenses, vão contar com uma nova realidade pedagógica, o Novo Ensino Médio, tanto que o Pará iniciará este processo em 600 escolas da rede estadual pública de Ensino, como informa a Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Essas 600 escolas correspondem a 64% da rede estadual de Ensino, que reúne 927 unidades escolares. A expectativa de educadores e de estudantes é de que o novo formato dessa etapa escolar possa surtir efeitos positivos na formação dos alunos.

A coordenadora do Pró Base Nacional Comum Curricular, Madalena Pantoja, atua na preparação das comunidades escolares para a entrada em vigência do NEM. Madalena explica que o Novo Ensino Médio traz a concepção de Formação Humana Integral das juventudes em suas pluridiversidades e territorialidades, a partir de um Currículo Integrado, em duas nucleações formativas : Formação Geral Básica (FGB), destinada à consolidação das aprendizagens referentes às quatro áreas de conhecimento curricular, isto é, o núcleo comum do currículo; e a Formação para o Mundo do Trabalho (FMT), responsável pelo aprofundamento e a ampliação das aprendizagens construídas pelos estudantes nas quatro áreas de conhecimento curricular e ainda na articulação com a Educação Profissional Tecnológica (EPT), consistindo no núcleo diversificado e flexível que se dará por meio das itinerâncias (itinerários formativos).

Isso ampliará as possibilidades de novos arranjos curriculares no ensino médio, bem como potencializar as práticas educativas, pedagógicas e docentes, para construção de conhecimentos mais interdisciplinares e contextualizados, o projeto de vida que ganha uma expressão consubstancial nesta proposta, possibilitando o debate entre os estudantes sobre a identidade, o território e a mobilização social, como frisa Madalena Pantoja.

