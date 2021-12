Acidente entre caminhão e micro ônibus deixa feridos na BR-230

(Fotos:Reprodução) – Várias pessoas ficaram feridas em um acidente grave entre um caminhão que transportava areia um micro-ônibus lotado com passageiros foi registrado na manhã deste sábado 18 de dezembro de 2021, por volta das 9h30, na rodovia BR-230, em Medicilândia de Uruará, sudoeste do Pará.

Ainda conforme divulgou a imprensa local, o micro-ônibus saiu da cidade de Uruará com destino à Altamira e, ao chegar em uma pequena curva no km 108, colidiu com o caminhão a cerca de 18 km de Medicilândia.

Os feridos foram levados para o Hospital Municipal de Medicilândia por pessoas que passavam pelo local. (Com informações de A Voz do Xingu)

Feridos

BR – 230 Feridos no acidente na BR-230, recebem atendimento médico em Medicilândia e não correm risco de morte

Seis pessoas que deram entrada no Hospital Municipal de Medicilândia, algumas estavam com várias escoriações pelo corpo, outras com cortes na cabeça, com ferimentos no joelho e uma senhora com fortes dores na virilha. Das seis, apenas uma continua internada em observação, mas não corre risco de morte.

Seis pessoas que ficaram feridas no acidente que aconteceu na manhã deste sábado, 18, na BR-230, próxima a cidade de Medicilândia, no sudoeste do Pará, já receberam atendimento médico e a maioria já foi liberada.( A Voz do Xingu) 18/12/2021

Acidente

O acidente envolvendo um micro-ônibus e uma caminhonete modelo F-4000 carregada de areia, aconteceu por volta das 9h30 da manhã deste sábado (18/12), na altura do km 108, da BR-230, no trecho entre os municípios de Medicilândia e Uruará, no sudoeste do Pará.

O micro-ônibus que faz linha como transporte alternativo na região da Transamazônica havia saído de Uruará, com destino a cidade Altamira, no momento do acidente o veículo estava com dezenas de passageiros a bordo, inclusive várias crianças menores de 10 anos de idade.

Já a F-4000 que pertence a um comerciante de Medicilândia seguia pela rodovia no sentido contrário com três pessoas na cabine.

O impacto entre os dois veículos foi tão forte, que a frente da F-4000 ficou totalmente destruída. Assim como também a lateral do micro-ônibus que ficou completamente danificada.

Os passageiros que vinham no micro-ônibus tiveram que pegar carona com quem passava pela rodovia para seguir viagem.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal de Altamira (PRF), e uma equipe da Polícia Civil de Medicilândia estiveram no final da manhã no local do acidente, fazendo levantamento de informações e registros fotográficos.

Por:Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...