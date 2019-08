Governo assina ordem de serviço para substituir pontes no sul do Pará

Tarcísio Freitas: “O presidente Jair Bolsonaro trocará todas as pontes de madeira ou em estado precário na rodovia” (Foto:Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Governo espera substituir, até o próximo ano, outras cinco pontes que se encontram em situação precária

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, assinou nesta terça-feira (06) a Ordem de Serviço para construção de ponte em concreto na BR-158, entre os municípios paraenses de Redenção e Santana do Araguaia. Além dessa, o governo espera substituir, até o próximo ano, as outras cinco pontes que se encontram em situação precária e apresentam sérios riscos para quem trafega pela rodovia.

De acordo com o ministro, a assinatura representa o início de uma nova era, um novo governo. “O presidente Jair Bolsonaro trocará todas as pontes de madeira ou em estado precário na rodovia”, garantiu Freitas. Esta será a primeira das seis pontes que serão executadas pelo Governo Federal. “Essa assinatura representa o compromisso que o Governo Federal tem com os estados do Pará e Mato Grosso. Nossa meta é iniciar duas este ano e o restante até 2020”, destacou o ministro.

Rota de escoamento da produção de grão da porção leste do Mato Grosso e do sul do Pará, passam diariamente pela estrada federal cerca de 200 caminhões bitrens. De acordo com o Movimento Pró-Logística a pavimentação da BR-158/155 traria uma redução na ordem de 20% no custo de escoamento da produção.

“Essa rodovia é muito importante para a economia paraense e um eixo fundamental para dar maior competitividade à produção de grãos do Mato Grosso. Há muito tempo lutávamos pela restauração da via, melhorando as condições, em especial a situação das pontes”, comentou o senador Zequinha Marinho (PSC-PA).

Coordenador da bancada do Pará no Congresso Nacional, o senador Zequinha irá reunir os parlamentares paraenses e do Mato Grosso para que possam assegurar recursos de emenda para a restauração da rodovia. “O ministro ficou de entregar o projeto executivo da restauração da via até o final deste ano. A partir daí, será necessário correr atrás de recurso para a efetivação dessa obra. Vamos reunir as duas bancadas no sentido de direcionar emendas para a rodovia”, confirmou o senador.

A restauração da BR-158 e BR-155, o derrocamento do Pedral do Lourenço e a conclusão da pavimentação da BR-163 são tidas pelo Ministério como prioritárias para viabilizar o escoamento da produção de grãos do Pará e do norte do Mato Grosso.

“Não dá para fazer tudo. Vai ter que escolher paciente na UTI para deixar vivo”, esclareceu o ministro sobre a definição de prioridades. “É fundamental que as emendas impositivas sejam direcionadas para a BR-158, assim como para as outras obras prioritárias. Não podemos abrir novas frentes de trabalho sem concluir as que já foram iniciadas”, concluiu o ministro.

